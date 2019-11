Alberto Rodríguez quedó fuera de la convocatoria de Universitario de Deportes para el duelo ante Ayacucho. El ‘Mudo’ tuvo una nueva lesión que lo tendría alejado de las canchas algunas semanas más, pero ello no sería lo más preocupante que destacaron en el debate del mediodía en el programa Fútbol como Cancha.

Ante la posibilidad de que Rodríguez no juegue ningún partido de la temporada, Diego Regabliati deslizó un comentario que alarmó a quienes lo acompañaron en el programa. “Había una cláusula que activaba el contrato, bien cuando él empezara a jugar o cuando él empezara a entrenar con el primer equipo, porque no ha estado cobrando todo el año. Este año ha tenido un esquema especial. En el momento que estuvo entrenando en Videna no ha estado cobrando, tengo esa sensación”, sostuvo.

Ante lo dicho, agregaron que el exdefensa de la Selección Peruana se mostró agradecido con el club crema, por el apoyo durante su tiempo de recuperación y las ganas que tenía de continuar un año más en Ate. No obstante, señalaron que ante el descontento de la hinchada se debería aclarar la situación contractual del ‘Mudo’ con Universitario.

“La administración crema, con el consentimiento del jugador, deberían hacer público estas condiciones del contrato, sin revelar montos, porque hay un malestar notorio entre hinchas ante la ausencia de Alberto, algo que escapa de su voluntad. Si las condiciones del contrato hacen que él no haya cobrado, durante un tiempo razonable, sería bueno que lo digan también, para mitigar un poco esas críticas”, manifestaron en Fútbol como Cancha.

Universitario de Deportes irá con todo este sábado a las 8:00 p.m. para el enfrentar a Ayacucho FC, por la fecha 15 del Clausura. Ángel Comizzo habría hecho algunos cambios en su esquema de juego, para esta vez reencontrarse con la victoria en el Monumental.

