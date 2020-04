Tremendo once. Edison Flores es parte de la historia de Universitario y sueña con volver a la institución que lo catapultó al fútbol profesional. Eso dejó en claro este miércoles en una transmisión en vivo junto a Yoshimar Yotún, donde se animó a elegir a los jugadores con los que le gustaría jugar en el Monumental, y alineó en su volante al jugador nacional del Cruz Azul.

En la conversación, difundida a través de la cuenta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en Instagram, el actual volante del D.C. United citó a los socios que quisiera tener en un hipotético regreso al club de sus amores, incluyendo a otros futbolistas formados en tienda crema y tres infiltrados.

Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Miguel Trauco, Enmanuel Páucar, Andy Polo, Alejandro Hohberg o Christofer Gonzáles y Raúl Ruidíaz, con pasado o presente en Universitario, fueron nombrados por el popular ‘Orejas’ tras ser invitado por Yotún para decidir a sus acompañantes.

Flores también consideró al chileno Sebastián Vegas, con quien compartió vestuario en Morelia, Alexander Callens y al propio Yoshimar Yotún, que minutos antes había revelado que la hinchada crema es atractiva.

“¿Te imaginas yo en la 'U'... la verdad es que tengo camisetas de la 'U', me las he probado... ¡y me quedan muy bien!", señaló el volante de Cruz Azul en el diálogo con su aliado en la selección peruana.

