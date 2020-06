No era lo que quería, pero solo queda aceptar la situación en estos momento. Gregorio Pérez lamentó su salida de Universitario de Deportes y dejó claro que estaba tan dispuesto como capacitado para seguir al mando del club merengue.

“Me encuentro con las facultades para llevar a cabo la tarea" indicó el estratega uruguayo de 72 años este viernes en diálogo con RPP, luego que la administración liderada por Carlos Moreno considerara que su continuidad en la institución es inviable por la pandemia de COVID-19.

“Uno es consciente de la realidad y las autoridades del club no quieren correr esos riesgos (edad) y el pedido es de no continuar y llegamos a la recesión del contrato. Lógicamente soy consciente de los riesgos que puedo correr en Lima como en cualquier parte del mundo, pero soy una persona que me encuentro muy bien gracias a Dios y con facultades para seguir llevando a cabo la tarea. La administración entiende que eso los puede comprometer y uno tiene que aceptar lo que nos dijeron. No dejo de reconocer que es una situación de riesgo pero en todos los lugares corremos riesgos”, señaló.

“Lamentablemente se ha truncado la posibilidad de continuar. No estoy defraudado, sí triste porque no lo pensábamos. Nunca se sabe pero veremos si puedo volver a Universitario”, agregó el técnico uruguayo, que ha tenido buenos números como DT.

La actual administración de Universitario informó que Gregorio Pérez se encuentra dentro de la población vulnerable ante la pandemia del nuevo coronavirus, algo que, según la versión de la entidad crema, impide que se desarrolle profesionalmente en la reanudación de la Liga 1.

