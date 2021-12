Luis ‘Cuto’ Guadalupe alarmó a sus seguidores luego de que el último jueves comunicara que se encontraba internado en una clínica. “Ante esta situación, lamentablemente, no podré cumplir con una serie de eventos ya pactados. Espero la comprensión de las empresas dado mi situación actual”, apuntó en dicha oportunidad.

El exjugador de Universitario descartó que fuera por temas de COVID-19 y, este sábado, sorprendió con buenas noticias, ante la felicidad de su fanaticada. El exjugador de la Selección Peruana mencionó que fue sometido a una operación y salió airoso.

“Quiero contarles que ayer (viernes) me operaron y gracias a Dios todo salió bien. Gracias a ustedes, a sus oraciones, preocupaciones y las disculpas del caso a los que no he podido contestarles”, mencionó el exzaguero en un video que colgó en su cuenta de Instagram.

De la misma manera, el popular ‘Cuto’ se mostró muy contento por el constante apoyo que recibió de miles de personas. “Sé que mucha gente me ha escrito a mi teléfono, a Instagram, a todas mis redes, pero quiero decirles que ‘Cuto’ está más fuerte que nunca, siempre manteniendo la fe. porque la fe es lo mas lindo de la vida”, añadió.

En otra parte del clip, aprovechó para desmentir una noticia falsa que circulaba en las redes sociales. “A esos que me están dando por muerto les mando muchos saludos, no estaba muerto, andaba de parranda”, señaló.

“Estoy como cañón. Bendiciones para todos. La contienda va a empezar”, bromeó Luis Guadalupe, quien conduce un programa de entrevistas en el diario Trome llamado “La fe de Cuto”.

El exjugador agradeció a sus fieles seguidores que le enviaron su constante apoyo a través de redes sociales. “Quiero decirles que Cuto está más fuerte que nunca”, señaló.





