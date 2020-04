Carlos Cáceda pasó varios años de su carrera en Universitario de Deportes, sin embargo, en una entrevista con Movistar Deportes confesó la razón por la que su vínculo laboral terminó con el club crema en el 2017.

“Yo no me fui de Universitario. Un día me dijeron que me quedaba, al otro que no. El profe Trogio me dijo que me quedara, pero sentía que la dirigencia no quería y nunca se acercaron a decirme algo”, contó el futbolista de 28 años de edad.

Aún es temprano para pensar en su retiro, sin embargo, en la misma entrevista el golero habló sobre ese tema y confesó que no tiene en la mente un club en el que le gustaría terminar su carrera, sino mas bien que lo hará en aquel que lo contrate en ese momento.

“Me pienso retirar en el club que me quiera, porque yo puedo decir un nombre, pero si ese equipo no me quiere ¿qué puedo hacer? Me retiro en el club que me quiera", aseguró el guardameta de Melgar que es habitualmente convocado por Ricardo Gareca.

Cáceda es el arquero titular de Melgar equipo en el que, aseguró, se siente a gusto. “En Melgar estoy bien, me siento cómodo. Mi familia está tranquila y contenta. Hasta este año tengo contrato en el club, después ya veremos cómo será el próximo año”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Farfán y Guerrero realizaron un divertido live en Instagram

Farfán y Guerrero realizaron un divertido live en Instagram. (Captura)