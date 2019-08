Alessandra Del Solar calificó de "malcriado" a Ángel Comizzo por su reacción en contra de reportera [VIDEO]

Clara y directa. Universitario de Deportes y San Martín terminó con un apretado empate sin goles, resultado que no le vino para nada bien al técnico crema, Ángel Comizzo. Esto detonó su mal humor en conferencia de prensa, especialmente con la reportera de GOLPERU. Ante esto, la periodista Alessandra Del Solar no se quedó cayada.

El técnico argentino tuvo varios desplantes con la reportera del mencionado medio, situación que pudo manejar, pese a la transmisión en vivo. Este hecho se repitió con casi todos los periodistas, por lo que la conductora Del Solar no pudo evitar hacer un comentario al respecto.

"Definitivamente, muy molesto e incómodo [ Ángel Comizzo], porque -claramente y como lo ha reconocido- le planteó muy bien el partido a San Martín, pero creo que no por eso debe perder la educación. Me pareció que se sobrepasó, con los otros periodistas. Creo que ha sido malcriado", manifestó Alessandra Del Solar.

Alessandra Del Solar calificó de "malcriado" a Ángel Comizzo por su reacción tras empate ante San Martín. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes tuvo un buen comienzo en el Torneo Clausura. Con dos partidos ganados y con una buena posición en la Tabla acumulada, los cremas llegaron confiados a este partido. No obstante, el resultado no les fue favorable, lo que terminó por incomodar a su técnico.



El próximo encuentro de los merengues será de visita ante Carlos A. Mannucci, en el estadio Mansiche. Mientras que San Martín, actual puntero en la Tabla del Clausura, buscará quedarse con los tres puntos de esta fecha y de la que se viene, donde enfrentará a Pirata FC, en calidad de local.

