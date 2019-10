¿Le bajan el dedo? Alexi Gómez entrenará con la reserva de Melgar por conflictos con el entrenador rojinegro

Sigue en el banquillo.Alexi Gómez llegó a Melgar con la ilusión de retornar a la titularidad y disputar la Copa Libertadores. Ese sueño poco a poco se fue desvaneciendo y su apariciones en el gramado han sido escasas. Esto habría generado conflictos con el técnico Diego Osella, quien tomó una radical decisión.



Y es que, según informaron en Las Voces del Fútbol, la 'Hiena' Gómez estuvo entrenando con la reserva rojinegra con miras a los duelos de este fin de semana, debido a problemas con el entrenador argentino. El peruano estaría disconforme con la poca continuidad que ha tenido en el equipo.

Si bien la decisión no determinará si jugará o no con el primer equipo contra Alianza Universidad, lo cierto es que el técnico del cuadro arequipeño no estaría contento con el juego del peruano y buscaría que este refuerce sus habilidades para poder contar con él.

Por otro lado, para este encuentro no podrán contar con el goleador del campeonato, Bernardo Cuesta, debido a la expulsión que tuvo la fecha anterior. Írven Ávila sería quien asuma el lugar de punta para este fin de semana, mientras que Ángel Romero podría volver a la cancha, tras una lesión.

Melgar partió esta noche hacia la ciudad de Huánuco para medirse este domingo ante los azulgranas, por la fecha 10 del Torneo Clausura. El duelo está pactado a las 3:00 p.m. y podrá ser visto a través de Facebook Live.

