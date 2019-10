Ángel Comizzo: "Yo no ando llorando ni maric*** por los rincones como otros"

Se lanzó con todo. Si bien Ángel Comizzo criticó la actuación de Joel Alarcón en el duelo de Universitario vs. Cantolao , al considerar que el arbitraje no fue el correcto; este prefirió indicar que no iba a estar quejándose del trabajo de los jueces, como sí escuchó de otros.

A la pregunta de si otros equipos se amparaban en el arbitraje para deslindar su responsabilidad por lo hecho en el campo, Ángel Comizzo optó por responder directo al 'grano'. "Lo que digo es que yo no ando llorando ni maric*** por los rincones", sentenció en conferencia de prensa.

Y es que el técnico crema no estuvo de acuerdo con la cantidad de tarjetas amarillas que le impusieron a sus dirigidos en este partido. Sin embargo, admitió que hubieron muchos errores por parte de los mismos jugadores, especialmente en el segundo tiempo.

"El equipo entró en caos. Tuvimos desorden y es la primera vez que pasa desde que llegué. Antes al equipo le pasaba esto y por eso le anotaban mucho. Gracias a José Carvallo no nos convirtieron goles y superamos situaciones complicadas", agregó.

Sobre el ingreso de Lavandeira al campo de juego, así como la posibilidad del retorno de Alberto Rodríguez, Comizzo fue claro al afirmar que "cualquiera puede ser suplente y cualquiera puede ser titular, el equipo está por encima de cualquier individualidad. Vamos a ver cómo los jugadores se recuperan esta semana".

Universitario de Deportes mantiene su liderazgo en la Tabla de posiciones del Clausura, pero sabe que con dos punto a favor, no tiene el puesto asegurado. Este empate no cayó nada bien a los cremas, por lo que solo les queda esperar los resultados de sus rivales más cercanos, Sporting Cristal y Alianza Lima.

Novoa encontró el empate desde los doce pasos. (Fuente: UCI)

