Ángel Comizzo: "Melgar y Binacional nos complicaron más que Sporting Cristal"

No vio grandes hazañas en el arco. Ángel Comizzo fue claro y directo en la conferencia de prensa, luego del empate sin goles entre Universitario y Sporting Cristal en el Monumental. Pese a lo ajustado del resultado, admitió que vio un mejor desempeño de su guardameta ante otros rivales y no frente a los celestes.

"Es verdad, el arquero de Sporting Cristal se le vio poco, pero tampoco Carvallo tuvo grandes atajadas, creo que las tuvo ante Melgar o Binacional, que nos complicó más, también en Huancayo. Yo no vi a José sacar una pelota difícil, ¿ustedes lo vieron?", manifestó el técnico deUniversitario a los periodistas.

Y es que el técnico crema admitió ser muy exigente con Carvallo, pues lo considera uno más del esquema defensivo. "Las jugadas mano a mano son pelotazos, donde tiene que jugar como un líbero, siempre le exijo a José que juegue así, que es algo que trabajamos en la semana. Es un jugador más del equipo", expresó.

Comizzo consideró que, pese a lo duro del partido, apuntaron a los tres puntos de la fecha. "Este resultado no nos da un punto de oro, porque nosotros queríamos sumar los tres puntos, pero a veces no se puede. Por eso resalto todo lo que el equipo trabajo e hizo para intentar llevarse los tres puntos, pero a veces cuando no se puede ganar, lo mejor que se puede hacer es no perder", indicó.

El próximo encuentro de los cremas será de visita ante César Vallejo, en el estadio Mansiche el domingo 20 de octubre a las 4:00 p.m. En tanto, Sporting Cristal vuelve al Alberto Gallardo para recibir a Pirata FC ese mismo domingo a las 11:15 a.m., por la jornada 12 del Torneo Clausura.

