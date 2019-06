Ángel Comizzo, el técnico que debe reconquistar a la hinchada crema

Hay una historia que el hincha de Universitario de Deportes no olvida: simplemente Ángel Comizzo y su comando técnico no aparecieron en la práctica. Había incertidumbre en el Monumental y los trabajos se improvisaron con Carlos Silvestri y Héctor Chumpitaz a la cabeza. Horas después, el gerente Jorge Vidal se reunió con los jugadores y confirmó la renuncia de su entrenador.

Fue un 6 de marzo de 2014. El equipo merengue llegaba de coronarse campeón nacional tras cuatro años, pero no había ganado un solo partido en la nueva temporada. Ni los tres amistosos de la 'pre, ni los dos primeros duelos de la Copa Libertadores, ni los tres choques del arranque de la Copa del Inca.



Fue en medio de ese fracaso que el 'Indio' citó de urgencia a Vidal en un restaurante en Chacarilla y le anunció que dejaría el cargo definitivamente. En otras palabras, el argentino “hizo abandono de trabajo”, según consideraron los administradores del club.



Comizzo –que en mayo de 2013 dijo “me gustaría quedarme en la ‘U’ unos 10 o 15 años”– se fue sin despedirse de sus jugadores y tentado por una buena oferta del Monarcas Morelia, club con el que fue campeón de la Supercopa de México en 2014.

Un año antes: la estrella 26 de su mano



Ángel Comizzo, exportero e hincha confeso de River Plate, llegó a Universitario de Deportes para la temporada 2013 sin mayores pergaminos como técnico, tras su debut en Talleres de Córdoba argentino y un paso por el Querétaro mexicano. El inicio fue duro y marcado por la irregularidad.



En la fecha 12, la 'U' sufrió su peor derrota del año ante Sporting Cristal. Los cerveceros le encajaron cuatro y la tribuna pedía la salida del técnico, sin embargo, la directiva le renovó la confianza y ese fue el punto de inflexión. La recuperación fue fenomenal y Comizzo cerró el año llevándose su primer título como técnico, que al mismo tiempo significó la última estrella que los merengues sumaron en su historia.

“Es muy grato que estén compartiendo con los muchachos este título número 26. Solamente el agradecimiento a los jugadores, a la hinchada, hemos trabajado muy duro para dárselos. Se lo merecen como hinchas, ellos (los jugadores) defendieron en el campo de juego la camiseta que ustedes tanto quieren”, dijo Comizzo –en plena celebración– ante el aplauso y la ovación de la afición.

El hincha: sentimientos encontrados



Desde su regreso a Argentina –tras descender con César Vallejo en 2016– Ángel Comizzo se mantuvo en su natal Reconquista, al nordeste de la provincia de Santa Fe. Allí, se centró en su familia, los negocios y en jugar fútbol dos o tres veces por semana con Gabriel Batistuta, a quien conoció por su paso en River Plate. “Este es mi lugar en el mundo”, explicó en una ocasión.

Eso sí, a la par, esperaba una chance que lo seduzca lo suficiente para volver a dirigir: tenía en su palmarés el título con la ‘U’ y la Supercopa de México, pero su último recuerdo con el ‘Poeta’ ameritaba una revancha personal.



Hoy, el DT argentino fue presentado, una vez más, como técnico de Universitario de Deportes. Es cierto, el hincha no olvida su abrupta salida en 2014. Sin embargo, el ‘Indio’ llega con toda la intención de devolverle el protagonismo a un equipo golpeado y, sobre todo, de responderle en la cancha a esa afición que tiene dudas y reniega con su retorno.

"Se dijeron muchas cosas cuando me fui, pero la verdad la saben pocos. Si al hincha lo hice sentir dolido, le pido disculpas. Los jugadores de esa época saben cuáles fueron los motivos. Ahora regreso para trabajar. Me sedujo mucho lo de Universitario. Está muy dentro de mí. Es el primer club con el que fui campeón. Ante el llamado, ni lo dudé. Un club grande como este tiene la obligación de pelear el campeonato", dijo el 'Indio' en la conferencia de prensa de su presentación.

Óscar del Portal: “Los administradores que están ahora, no son los que estuvieron en aquel entonces. Ellos no sienten lo que sintió el hincha".

Carlos Moreno, administrador crema, también lo respaldó: "He leído acusaciones de que Ángel abandonó al equipo. Nosotros como siempre averiguamos antecedentes, hemos conversado con gente que estuvo en la 'U' y gente de César Vallejo y esa historia no es cierta. Hubieron cosas que hicieron que él deje la institución y prefiere no tocar ese tema, por respeto a la gente que lo trajo al club y con la que tuvo diferencias. Pero nosotros sabemos que él no abandonó al equipo y para nosotros está todo claro, lo demás son chismes", aseguró para Gol Perú.



Han pasado seis años y ya no están Raúl Ruidíaz, Christofer Gonzales, Diego Guastavino, Alexi Gómez, Sebastián Fernández, Miguel Ximénez. De ese plantel solo quedan dos jugadores: José Carvallo y Werner Schuler. Así, con un plantel por conocer, el técnico vuelve para darse una nueva oportunidad tras estar alejado de las canchas de fútbol. Después de todo, Reconquista le dio el aire nuevo para volver a empezar.



La dirigencia de Universitario sin dignidad ni memoria — Corina Pereyra (@Copebrii) 6 de junio de 2019

Dejemos de criticar y apoyemos al club. Si todos estamos unidos podemos conseguir lo del 2013. Vayamos al monumental!! — AlonsoMottassj (@Motta01Alonso) 6 de junio de 2019

Como a muchos, no me gusta la decisión pero la U está por encima de todo. A apoyar al equipo en esta nueva etapa. Nada más tengan mucho cuidado con los jales. Y dale U! — Jesús Echeverría (@Jesec7) 6 de junio de 2019

Una vergüenza que contraten a quien ABANDONÓ en su momento — CristianEsp (@CristianEspG) 6 de junio de 2019

Una decisión polémica, apoyaré a mi equipo siempre pero eso no quita la desazón que tiene muchos hinchas cremas por esa decisión.... — Aldo_Fabrizzio (@aldo_maurico) 6 de junio de 2019

Pésima elección, espero de todo corazón por que soy crema que nos tape la boca pero deberíamos seguir dando ese voto de confianza a los entrenadores nacionales y especialmente a los de la casa. ¡Gracias Pajuelo, ya llegará la oportunidad! — Caloe Macedo (@CaloeMacedo) 6 de junio de 2019

ABANDONÓ el equipo en su peor momento para irse a México de donde salió por la puerta falsa con todo un pueblo q lo repudió, no tenía trabajo y la directiva de la U en vez de traer a Troglio trae a este jijuna de su ma.. Adiós a las tardes de estadio dejare de ir no vale la pena — guty21 (@guty2103) 6 de junio de 2019

Con esto demuestran que la.U no les importa nada este tipo es persona no grata en la hinchada pero como Uds son hinchas del dinero no les importa nada — Ivan Rufasto (@IvanRufasto) 6 de junio de 2019

