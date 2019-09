Armando Alfageme respondió a las críticas por su convocatoria a la Selección Peruana

Doblemente feliz. El volante de Universitario de Deportes , Armando Alfageme, no ocultó su felicidad, luego de ganar ante Alianza Lima, así como también por la convocatoria de Ricardo Gareca. Sin embargo, hizo una pausa a esta alegría para responder a las críticas que surgieron por su llamado a la Selección Peruana.

"He escuchado muchas cosas, creo que es mérito de uno y del grupo. Yo creo que si al equipo no le estuviera yendo bien, no hubiera sido considerado", precisó el volante crema a la mesa de Fox Sports Radio Perú. Además, explicó que será una oportunidad a la que espera sacar provecho.

"Estoy feliz de unirme a la concentración desde mañana. Será una nueva oportunidad y espero que salgan las cosas bien. Me siento muy feliz de unirme mañana a la Selección Peruana", añadió.

Alfageme fue una de las piezas claves de Ángel Comizzo en la victoria ante los íntimos en Matute, pues ayudó a presionar y evitar los pases largos hacia los delanteros, de modo que Alianza no tenga espacio para generar situaciones de peligro en terreno crema.

Universitario se quedó con el liderazgo en la Tabla de Posiciones, con 22 puntos en el Clausura y 45 en el acumulado. Su próximo encuentro será ante Sport Boys en el Miguel Grau del Callao. Mientras que Alianza Lima recibirán a Pirata FC en el estadio Alejandro Villanueva.

Aldo Corzo respondió por la falta a Federico Rodríguez en el Universitario vs. Alianza Lima. (Video: Jesús Mestas / GEC)

