Universitario de Deportes: los convocados para el partido ante San Martín por la tercera fecha de la Liga 1

Universitario de Deportes van por su segunda victoria ante Universidad San Martín en el Estadio Nacional este viernes a las 8 p.m. Es por ello que Nicolás Córdova tienen contemplado contar con los pesos pesados de su equipo para asegurar los 3 puntos en la tercera fecha.

La sorpresa de la lista es Guillermo Rodríguez, quien podría arrancar como titular ante los ‘santos’, luego de que estuviera alejado de las canchas (mas no de los entrenamientos) por una lesión que se agudizó en el amistoso de la Noche Crema.

El tridente ofensivo para esta temporada, conformado por Alberto Quintero, Alejandro Hohberg y Germán Denis, también estaría dentro de la lista que presentó Universitario de Deportes a través de sus redes sociales.

Lista de convocados de Nicolás Córdova para el partido de Universidad San Martín vs. Universitario de Deportes. (Foto: Prensa Universitario) Lista de convocados de Nicolás Córdova para el partido de Universidad San Martín vs. Universitario de Deportes. (Foto: Prensa Universitario) Depor

Universitario de Deportes vs. San Martín: ‘cremas’ y ‘santos’ juegan por la tercera fecha de la Liga 1

La gran promesa de los cremas, Paulo De la Cruz, no fue considerado para esta lista, así como Jesús Barco que no tiene lesiones, pero no habría sido considerado por decisión técnica.

Otros de los nombres que fueron elegidos para el partido de San Martín vs. Universitario de Deportes están Janos Osorio, José Antonio Parodi, Nelinho Quina, Werner Schuler, Brayan Velarde, entre otros.

Universitario de Deportes así entrenó para enfrentar a San Martín en el Estadio Nacional. (Foto: Prensa Universitario)

