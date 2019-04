Nicolás Córdova: “No crucé el campo para provocar, lo hice porque no me parecía seguro ir a las tribunas” [FOTOS]

Universitario de Deportes se impuso ante Alianza Lima , en el primer clásico del año, donde ganó 3-2 en condición de visita, en el estadio Alejandro Villanueva. Nicolás Córdova , tras la victoria crema, habló en conferencia de prensa sobre su expulsión de la cancha y el desempeño de sus dirigidos.

“Por el ambiente que había en el estadio, faltando pocos minutos para terminar el partido, no vi que mejor ir a las tribunas, después de los proyectiles que lanzaron a la cancha, no me parecía muy seguro tener que irme a la tribuna, por lo me pareció mejor cruzar la cancha para ir al camarín. Además, el juego estaba parado y no fue, bajo ningún punto de vista, una manera para provocar”, manifestó Nicolás Córdova en conferencia de prensa.

Respecto al partido, sostuvo que “tuvimos 10 minutos donde nos costó muchísimo acomodarnos. El rival partió muy rápido con la necesidad de obtener el resultado, a partir de que no venían con resultados positivos y la verdad es que tuvimos algunos desajustes. Después nos pudimos acomodar y empezamos a crecer en el primer tiempo”.

La expulsión de Nicolás Córdova durante el clásico ante Alianza Lima. (Video: Golperu)

Además, el técnico chileno confesó estar muy feliz tras la victoria crema, especialmente por ser de visita. “Estoy feliz por ganar un clásico, es muy positivo ganar de visita. Pero esto dura hasta mañana al mediodía, cuando volvemos a entrenar para el siguiente partido”, admitió.

Universitario de Deportes se alistará para recibir a Sport Boys en el Monumental este domingo a las 4:00 p.m. Los cremas aún mantienen un partido pendiente ante Sport Huancayo, por la octava fecha del campeonato local, que aún no se define cuándo se realizará. De momento, los cremas subieron al puesto 6 de la tabla de posiciones con 14 puntos.

El gran banderazo crema. (Prensa 'U')

