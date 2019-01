Para no creer: el drama que vive Carlos Olascuaga en el Fútbol Peruano

Fue campeón con Universitario y ahora la pasa mal. Carlos Olascuaga es uno de los jugadores más desequilibrantes que tuvo el descendido Sport Rosario, e incluso sus buenas actuaciones le sirvieron para ser contratado por Real Garcilaso este año.

El elenco cusqueño decidió oficializar la llegada del talentoso jugador, quien sería el encargado de darle mayor peso ofensivo a la escuadra imperial, pero la historia tomó un giro inesperado para el deportista.

Ocurre que el exjugador de Universitario llegó a Cusco arrastrando una lesión que lo tendría fuera de la actividad física por un periodo de tiempo corto, lo que habría sido la excusa perfecta para los directivos de Real Garcilaso para dejar sin efecto el contrato.

"No entiendo lo que sucedió porque todo estaba cerrado. Comencé a entrenar el plantel en Cusco. Al parecer, no hubo un entendimiento de parte de ellos y decidieron que no se podía continuar", señaló el jugador a Radio Ovación.

Esto perjudica de manera directa al exjugador de Universitario, ya que dejó de lado varias ofertas por priorizar la de Real Garcilaso, equipo que diputará un torneo internacional en la presente temporada.