Germán Denis arremetió en contra del arbitraje en el partido de Universitario de Deportes frente a Melgar

Universitario chocó este domingo frente a Melgar por la quinta jornada de la Liga 1. El equipo de Jorge Pautasso venció a los cremas por 2 a 1. Este resultando ocasionó fastidio en los jugadores merengues, que acusaron al arbitraje de haber influido en el marcador final.

Germán Denis se pronunció al finalizar el partido y criticó duramente a los jueces de línea, tras la derrota de Universitario de Deportes a manos de Melgar. Incluso, dio a entender que los árbitros pudieron haber intervenido en el resultado.

"Si el juez de línea estaba más atento quizás hubiese sido un empate. Por la jugada del primer tiempo de Hohberg que fue muy claro. Es un pase que lo desvía un defensor de ellos, pero fue muy claro. Para estas cosas hay que estar preparados y atentos", declaró el delantero crema.

"No puede ser que no esté preparado. No solo eso, también algunas divididas. No me parece justo que haya un juez de línea de la zona. Diego (Haro) dirigió bien dentro del campo, pero si no lo ayudan desde afuera, tampoco puede hacer magia", sentenció Germán Denis a ESPN FC.



Por otro lado, Melgar cortó la buena racha de Universitario de Deportes, quién tenía tres partidos ganados y uno empatado. Mientras que el conjunto arequipeño consiguió su primera victoria en la Liga 1 luego de cuatro fechas.

José Carvallo declara antes de viajar a Estados Unidos. (Video: Mariano López)

