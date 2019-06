Jean Ferrari sobre Comizzo: "No puedo dar buenas referencias de él como DT"

Universitario de Deportes está a poco de concretar la llegada de Ángel Comizzo , para dirigir al elenco crema. El técnico argentino sacó campeón a los merengues en el 2013, por lo que fue bien visto en César Vallejo cuando fue contratado en el 2016. No obstante, los números no fueron los esperados.

"No tengo buenos recuerdos de él como entrenador. Lo llevamos a Vallejo para que continúe el proyecto deportivo, lamentablemente no cumplió las expectativas y yo tuve que dar un paso al costado", afirmó Jean Ferrari, directivo de César Vallejo , para futbolperuano.com.

"No puedo dar buenas referencias de él, ha sido una muy mala experiencia haberlo tenido como entrenador del primer equipo", indicó Ferrari. Comizzo llegó a Trujillo para mejorar los resultados en el campeonato local. Sin embargo, no pudo evitarlo y el conjunto 'Poeta' terminó perdiendo la categoría.

"Yo no lo tendría considerado para que llegue al equipo más importante del Perú. Para mi no sería una alternativa. Por la forma en cómo se fue, no creo que la hinchada este contenta habiendo tenido inicialmente una buena etapa y para luego abandonar el club", agregó.

Esta semana se confirmaría la llegada de Ángel Comizzo a Universitario de Deportes. De momento, se sabe que las negociaciones se encuentran muy avanzadas, pero aún está pendiente la resolución del contrato de Nicolás Córdova, antes de firmar con un nuevo técnico.

