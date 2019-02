Jefferson Portales y Diego Penny se perderán el partido ante Universitario de Deportes

El duelo de Real Garcilaso vs. Universidad San Martín tuvo más de una sorpresa. Al cierre del último encuentro por la Fecha 2 de la Liga 1 , los ‘santos’ terminaron con 9 hombres en cancha, dos titulares indiscutibles en el once de Carlos Bustos y que no estarán en el siguiente partido ante Universitario de Deportes , por la tercera fecha del torneo.

A minutos de terminar el segundo tiempo en el Cusco, el árbitro expulsó a Jefferson Portales y Diego Penny, este último reemplazado por el delantero Renato Espinoza, quien se puso la camiseta de guardameta para salvar el momento.

Esto deja a Carlos Bustos sin su arquero titular para el encuentro ante Universitario de Deportes, por lo que tendrá que elegir entre Pedro Ynamine (categoría 1998) o Carlos Torres (categoría 2000) para el once de la tercera fecha del campeonato local.

Real Garcilaso vs. San Martín: Diego Penny fue expulsado y casi se va sobre el árbitro [VIDEO]

Universidad San Martín solo ha logrado sumar 1 punto en lo que va del torneo. En la primera fecha, los santos empataron 1-1 ante UTC, como locales, y esta sería su primera derrota en Cusco. Mientras que el cuadro crema lleva 4 puntos en la Tabla de posiciones, con un empate ante Unión Comercio y una victoria frente a Pirata FC.

El duelo de Universidad San Martín vs. Universitario de Deportes está programado para este viernes 1 de marzo a las 8 p.m., en el Estadio Nacional. Los cremas van por su segunda victoria y están a la espera de que se resuelva el pase de Diego Manicero esta semana.

