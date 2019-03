Juan Manuel Vargas celebró el hat trick de Cristiano Ronaldo [VIDEO]

No fue el único. Tras el hat trick de Cristiano Ronaldo, en el partido de Juventus vs. Atlético de Madrid, Juan Manuel Vargas no desaprovechó el momento para celebrar el 3-0 a través de su cuenta de Instagram.

Por medio de un video, el exdefensa de Universitario de Deportes, mostró como CR7 celebró uno de los goles que anotó al plantel madrileño, que quedó eliminado de la Champions League.

Semanas atrás, hinchas de Fiorentina recordaron al ‘Loco’ Vargas y su paso por el fútbol italiano. A través de su cuenta oficial de Instagram, le dedicaron emotivo mensaje, donde hicieron gala de su juego y buen arranque.

“Hubo un tiempo en mi vida en el que creía en los extraterrestres. En particular, recuerdo a un extremo izquierdo sudamericano, tan grande como el mundo, y tan rápido como el viento, que hizo que las estrellas cayeran cuando él pateaba”, dice la publicación.

Juan Manuel Vargas se encuentra sin equipo, pero continúa entrenando por su cuenta, para estar listo, en caso llegue a ser convocado por algún equipo peruano.