Universitario de Deportes: ¿Cómo le fue a los cremas en los partidos jugados en altura?

Universitario de Deportes se encuentra entre los primeros de la tabla de posiciones, con 11 puntos acumulados. Para sumar los siguientes tres puntos de la séptima fecha, deberá viajar a Puno para enfrentarse a uno de los equipos que ha dado la sorpresa este 2019, hablamos de Binacional. Pero, ¿cómo le fue a los cremas en los últimos 10 partidos jugados en altura?

Al inicio de la Liga 1 este 2019, Universitario ha tenido solo un partido en altura ante Melgar, en el estadio Monumental de la UNSA, donde cayeron 2-1 el pasado 17 de marzo, con gol de Jerson Vásquez. Aquel partido Nicolás Córdova plateó una formación 1-4-1-4-1, donde el único punta fue Germán Denis.

En el 2018, Universitario de Deportes tuvo tres victorias en altura, durante el torneo Clausura. La última fue ante Real Garcilaso (0-1), que se jugó en Cusco, Binacional (0-1) en Puno y Comerciantes Unidos (3-4) en Cajamarca, este último con goles de Werner Schüler, Javier Nuñez, Daniel Chávez y Anthony Osorio.

Resumen de Binacional 0-1 Universitario (Clausura 2018). (Fuente GolPeru)

Tabla de posiciones de la Liga 1: así quedó tras disputarse la fecha 6 del Torneo Apertura

No obstante, los merengues sumaron también cuatro derrotas casi consecutivas. La primera ante Sport Huancayo, cayendo 2-1 el 21 de julio. La fecha siguiente ante Sport Rosario, en una goleada de 3-0 en Rosas Pampa de Huaraz. Aquel año, Melgar se mantuvo imparable, ganándole a los cremas 2-1 en setiembre y Ayacucho FC hizo respetar la casa con un contundente 4-2.

Resumen de Sport Rosario 3-0 Universitario (Apertura 2018). (Fuente: Youtube)

Los otros 10 partidos que completan la lista terminaron en empate, frente a UTC (1-1) en Cajamarca y Ayacucho FC (3-3). Si bien no son todos los resultados del 2018, da un panorama general del equipo que, con la crisis futbolística que atravesó ese año que no le permitía contratar nuevos jugadores, tuvo que pelear para no ir a la baja.



Aldo Corzo y José Carvallo llegaron la noche del miércoles a Lima. (Video: América TV)

► ¡Rueda el balón! Programación completa de la fecha 7 del Torneo Apertura | Liga 1

► Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo en el estadio Monumental cambió de horario

► Universitario y el esfuerzo que hizo para recuperar a sus jugadores convocados a la Selección [VIDEO]

► ¿Alejandro Hohberg reemplazará a Germán Denis y será el '9' ante Binacional?