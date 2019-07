En órbita crema: ¿es Luis Aguiar el refuerzo que necesita Universitario?

"A Nacional fui porque quise. Al que le guste bien y al que no, no me importa". Ese es Luis Aguiar , un jugador sin medias tintas y que no se amilana cuando lo acusan de traidor. La historia es conocida: el 'Canario', a inicios de 2018, se convirtió en el fichaje bomba de los 'Tricolor', a pesar de ser exjugador y confeso hincha de Peñarol, el clásico rival.

Por eso, no es difícil imaginarlo con la camiseta de Universitario de Deportes , incluso cuando en el fútbol peruano dejó huella por su paso por Alianza Lima, equipo con el que fue campeón y goleador en la temporada 2017.

Aguiar ya estuvo en los planes cremas a inicios de año, sin embargo, no recibió el 'OK' del DT chileno Nicolás Córdova. Hoy, con Ángel Comizzo al mando, la directiva lo tiene otra vez en órbita. "Es un buen jugador y a la 'U' le interesan los buenos jugadores", dijo el administrador Carlos Moreno meses atrás.



El libro de pases se cierra este viernes a las 6:00 pm. y en la 'U' deben tomar decisiones. Mientras tanto, hay espacio para el análisis: ¿Es Luis Aguiar el refuerzo que necesitan los merengues?

Polifuncionalidad y goles

Lo mejor de Luis Aguiar en el título de Alianza Lima en 2017. (Video: Movistar Deportes/ Foto: Agencias)

El uruguayo de 33 años no es el típico '10', debido a que esa raza está casi extinguida, pero es uno moderno. Un jugador con una buena salida, buen manejo de pelota, pierna fuerte para marcar, visión de juego, personalidad y, sobre todo, mucho gol.



En su paso por Alianza Lima, sumó 2883 minutos en 39 partidos en el torneo local y anotó 15 goles. Fue el goleador del equipo, pero también tuvo como agregado 10 asistencias.



Lo vimos jugar como un tercer volante de primera línea, de organizador e incluso –cuando la situación lo pedía– de '9'. Fue una pieza clave para Pablo Bengoechea.

El punto débil merengue



El venezolano Edwin Pernía también sonó en la 'U' pero llegó a un acuerdo con Emelec de Ecuador. Universitario busca refuerzos para el Torneo Clausura.

El gran declive de Universitario en el Torneo Apertura empezó cuando Pablo Lavandeira se lesionó. Los números lo confirman. Con él, el equipo había conseguido el 60% de los puntos en 10 partidos y había marcado 14 goles. Y sin él, en los siguientes cinco partidos, la 'U' solo consiguió el 6.67% de los puntos y los delanteros se olvidaron del arco, con solo tres anotaciones.



Lavandeira es el titular por detrás de un tridente que parece consolidado: Alberto Quintero por derecha, Alejandro Hohberg por izquierda y Germán Denis como punta. Suma en transición de defensa a ataque, ayuda en marca, tiene salida y genera en juego. Pero no hay otro jugador con sus mismas características. Córdova probó moviendo sus fichas con Gary Correa e incluso con Janos Osorio, pero el equipo igual sufrió.



A partir de esta situación, no sería descabellado pensar en la inclusión de un volante ofensivo de experiencia como Luis Aguiar para el Clausura.

Es jugador libre



Solo cuatro meses duró la última aventura del volante en el Plaza Colonia de su país. En mayo, tras la caída ante el Liverpool charrúa, Aguiar se reunió con sus compañeros y anunció su decisión de abandonar el club. La dirigencia no lo sabía, pero no hubo marcha atrás.



Había disputado tan solo siete partidos, fue titular en cuatro y la última vez que había arrancado había sido en marzo. Perdió protagonismo tras la renuncia del entrenador Mario Szlafmyc.



El tiempo corre en contra y la 'U' necesita un jugador que pueda fichar de inmediato. Otro punto a favor.

Los amigos de Aguiar



Luis Aguiar Luis Aguiar conoce a varios jugadores del plantel merengue.

Luis Aguiar jugó en el 2008 en el Sporting Braga, equipo en el que compartió vestuario con el defensa peruano Alberto Rodríguez, hoy también en Universitario. "Es el mejor zaguero con el que jugué", dijo en una ocasión el 'charrua'.



Pero el 'Mudo' no es el único con el que se volvería a encontrar. El defensa 'charrúa' Guillermo Rodríguez es uno de sus mejores amigos en el fútbol desde que conincideron en Peñarol, mientras que Alejandro Hohberg fue su socio en Alianza Lima.



Luis Aguiar ha paseado su fútbol por Portugal, Chile, Argentina, Rusia, Brasil y Uruguay. Ahora estaría listo para pegar la vuelta al fútbol peruano y hacer estallar una nueva bomba.

