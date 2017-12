La continuidad de Luis Tejada en Universitario de Deportes no va por un buen camino, según el empresario del jugador. Detalló que ningún dirigente le envió alguna propuesta para renovar contrato y ya se le acabó la paciencia.

"Yo le di mi palabra a Universitario. La prioridad la tienen ellos. Sin embargo, el límite era hoy y no me han hablado para nada. El jugador me pregunta. El silencio dice mucho a veces. Habrá que avanzar con otras ofertas", señaló Emiliano Sebastiano en el programa 'Fútbol como cancha' de RPP.

El empresario reconoció el interés del Melgar de Arequipa por los goles del 'Panagol'. No descarta que finalmente sea el destino final de su representado. "Es una opción. Lleva varios años queriendo tener a Luis", apuntó.



Luis Tejada cumplió una de sus mejores campañas como goleador esta temporada. Anotó 18 años, 4 menos que el máximo artillero Irven Ávila.

El gerente de comunicaciones de Universitario de Deportes, Juan Carlos Ortecho, manifestó que el club "no hará ninguna locura" para renovarle el contrato a las figuras de la temporada 2017.

