Mayer Candelo: "Me preparo para volver a la Universitario como técnico, si el destino lo quiere"

Quiere volver por la puerta grande. Mayer Candelo, el recordado volante de Universitario , inició este año como nuevo director técnico de un equipo colombiano de la Serie B, aunque su destino final planea que sea en Perú.

Su buen juego, iniciativa y comando llevó a los cremas a quedarse con el Torneo Apertura del 2008, cuando eran dirigidos por Ricardo Gareca. Esto lo convirtió en una de las grandes figuras de Universitario, así como uno de los jugadores más queridos por la hinchada.

"Con Universitario hay un sentimiento mutuo de amor eterno. Yo le di todo y ellos me dieron lo suyo y nació un sentimiento unificado. Ya que no se pudo volver como jugador, ahora me preparo para volver a la 'U' como técnico, si el destino lo quiere", confesó Candelo a Radio Nacional.

El volante colombiano también mencionó a la hinchada crema y su cariño hacia ellos. "A los hinchas de Universitario les digo que somos dos en uno, se les recuerda mucho con cariño, en algún momento nos encontraremos como entrenador seguramente del cuadro que me dio todo", agregó.

Universitario de Deportes presentó a Ángel Comizzo como técnico, para los próximos seis meses, con opción a renovar por un año más. En tanto, el conjunto merengue se medirá ante Real Garcilaso, en Cusco, para la última fecha del Torneo Apertura.

