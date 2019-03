Alejandro Hohberg y su deseo para Alianza Lima en la Copa Libertadores

Universitario de Deportes lleva tres partidos consecutivos sin perder por la Liga 1. Los dirigidos por Nicolás Córdova esperan conseguir tres puntos más cuando visiten a Melgar en Arequipa por la quinta fecha del torneo peruano, este domingo 17 a las 4:00 p.m.

Esta mañana Alejandro Hohberg a través de una conferencia de prensa, habló acerca de cómo se adaptó en Universitario. También se refirió a Melgar y al partido que afrontaran este fin de semana. Además se manifestó sobre la participación de Alianza Lima en Copa Libertadores.

Universitario de deportes trabajó centros y definición. (Video: María Fe Errea)

"El proceso no es fácil, pero ha servido mucho como me han recibido y tratado todos en el club. Además sirve la confianza que me ha dado el entrenador. Ante eso hay que responder, hay que estar a la altura.", declaró Alejandro Hohberg, en relación al poco tiempo que lleva con Universitario.

Además, mencionó el propósito del plantel de Universitario de Deportes para la Liga 1. "Estamos mentalizado en ganar el torneo. Denis y Quintero son jugadores muy buenos que aportan al equipo. Es importante que en la delantera hagamos goles y asistencias.", añadió Hohberg.

Con respecto a la participación de Alianza Lima por Copa Libertadores, le mostró su apoyo al equipo íntimo en el certamen continental. "Siempre es bueno que a los equipos peruanos les vaya bien en torneos internacionales", puntualizó el volante crema.



Alianza Lima está listo para enfrentar a Internacional por la Copa Libertadores. (América TV)

