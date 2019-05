El dolor de cabeza de Nicolás Córdova con la Bolsa de Minutos

En el 2016 -tomando en cuenta la cronología de un técnico- Nicolás Córdova prácticamente era un adolescente. Pese a ello, en Chile destacaban sus estudios en Italia, los minutos que había ganado en sus visitas a los entrenamientos de Vincenzo Montella o Massimiliano Allegri, de cómo ubicaba, con tanta minuciosidad,

a Palestino (su club por ese entonces) en la cancha y, de paso, por encima de escudos con tanta historia como el de Colo Colo y la 'U' de Chile y, por supuesto, su autoridad para hablar del proceso de formación.

Entonces le consultaron -teniendo como base que registraba una etapa como asistente, junto a Hugo Tocalli, en la selección sub 20- si estaba de acuerdo con la norma que obligaba a considerar a jugadores de dicha categoría en el torneo profesional. Córdova, en aquella nota a As de Chile, fue tajante: "No me gusta. Siempre he pensado que cuando un jugador de 18 años está, estará sin necesidad de obligarte a usarlo. Incluso lo pensaba cuando me beneficiaba en mi rol de DT de la sub 20. No es necesario tener una regla para que juegue".

Casi tres años después, el técnico de Universitario de Deportes ha demostrado ser consecuente: ni con el clima a favor, en su etapa con Palestino, aprobó esa medida para asegurar el progreso de las canteras. Luego de la derrota con Cantolao, por ejemplo, manifestó: "Mi trabajo no es promover juveniles para que luego el club gane. Mi trabajo es ganar el fin de semana. No tiene que ver la edad, tiene que ver si son buenos o no. No creo que Paolo Guerrero haya necesitado una Bolsa de Minutos".



Ahora, el tema es que ante posturas, las dudas crecen. ¿Por qué Córdova esperó hasta el último para cumplir con los registros (los cremas tienen 1,435' y la obligación es llegar a 2,000')? o ¿tenía en mente asegurar la mayor cantidad de puntos al inicio para llegar con calma a la recta final del Apertura? Si dosificó mal los ingresos de los jugadores que cumplían la norma, solo él lo sabe. Lo cierto es que la 'U' -más allá de las complicaciones que tuvo con las lesiones de Guillermo Rodríguez (que ya había perdido la titularidad), Gary Correa, Pablo Lavandeira y Germán Denis- se quedó sin aire en el torneo y ya alcanzó cuatro fechas sin sumar de a tres.

¿Y todos esos números nublan su futuro? Si después del 4-0 que recibieron frente a la Universidad César Vallejo en el Monumental, Carlos Moreno, administrador del club, lo respaldó, ahora -lejos del nuevo tropiezo con Cantolao- nuevamente salió al frente. "Tiene contrato hasta fin de año y no se ha pensado en cambiarlo. Ya nos hemos reunido con el DT y lo vamos a seguir haciendo todas las semanas para hacer un análisis en forma permanente e intercambiar ideas para ajustar lo que se tenga que ajustar", le dijo Moreno a Depor (el panorama cambiaría si hay modificación de administración). Igual, Córdova lo tiene claro. Lo dijo hace una semana -afirmando que los técnicos siempre tienen las maletas listas- y en aquella entrevista de hace tres años, cuando respondió si tenía miedo a que su carrera, que marchaba precipitada, se frene: "Tengo claro cómo funciona esto. Los técnicos estamos pendiendo de un hilo".

Los jugadores que aportaron en la Bolsa de Minutos

Fecha Partido Jugadores Minutos que aportaron 1 Unión Comercio 1-1 Universitario Jesús Barco 67 Anthony Osorio 4 2 Universitario 3-1 Pirata FC Jesús Barco 13 Anthony Osorio 19 3 Universidad San Martín 2-3 Universitario Brayan Velarde 4 4 Universitario 1-0 Mannucci Jesús Barco 29 Anthony Osorio 10 Brayan Velarde 90 5 Melgar 2-1 Universitario Jesús Barco 90 Anthony Osorio 6 6 Universitario 1-1 Alianza Universidad Jesús Barco 90 Anthony Osorio 20 Janos Osorio 20 José Parodi 5 Brayan Velarde 90 7 Binacional 4-2 Universitario Anthony Osorio 18 José Parodi 72 Brayan Velarde 45 8 Universitario 1-1 Sport Huancayo Jesús Barco 63 Nelson Cabanillas 79 Janos Osorio 27 9 Alianza Lima 2-3 Universitario Jesús Barco 33 10 Universitario 4-0 Sport Boys Jesús Barco 22 Nelson Cabanillas 75 Anthony Osorio 68 Janos Osorio 7 11 Sporting Cristal 1-1 Universitario Jesús Barco 9 12 Universitario 0-4 César Vallejo Jesús Barco 90 Nelson Cabanillas 59 Janos Osorio 31 13 Cantolao 1-0 Universitario Nelson Cabanillas 79 Cristofer Grados 11 Anthony Osorio 19 Janos Osorio 71

Claudio Pizarro y sus ganas de volver a Alianza Lima. (América TV)

► Tabla de posiciones de la Liga 1: así se mueve mientras se juega la Fecha 13 del Torneo Apertura

► Nicolás Córdova tras la derrota de Universitario: "No creo que Paolo Guerrero haya necesitado bolsa de minutos"

► Crema agria: Universitario perdió 1-0 con Cantolao en el Miguel Grau [VIDEO]

► No dejarás de reír: los divertidos memes que dejó la derrota de Universitario de Deportes frente a Cantolao [FOTOS]