Autor del gol de Cantolao: "Dijeron que yo podía reforzar a Universitario de Deportes, pero..." [VIDEO]

Le echaron el ojo. Sebastián La Torre cerró una buena semana, luego de romper el récord de José Carvallo siete fechas consecutivas con el arco en cero. Este hecho, además de su buena campaña con Cantolao , habrían llamado la atención de Universitario de Deportes. ¿Qué dijo el jugador al respecto?

A la pregunta si los cremas se habrían acercado al delantero de Cantolao, este tardó un poco en responder. "La verdad que yo no he tenido ese tipo de comunicación con la 'U', por allí dijeron que yo podría reforzarlos, pero no hubo comunicaciones con Universitario", manifestó La Torre para ESPN FC.

Durante el programa, Erick Osores, quien retornó nuevamente a la televisión, sostuvo que la directiva crema se acercó al agente del delantero de 21 años para considerarlo como refuerzo. "Eso lo ve el agente, pero yo tengo entendido que estás en el radar de Universitario"

Sebastián La Torre tiene contrato con Cantolao hasta finales del 2020 y ha sumado 2062 minutos desde el 2018, año en el que debutó con el 'Delfín'. Esta temporada ha jugado 18 partidos y ha anotado cinco goles, el último de ellos ante los merengues en el Monumental.

Cantolao rompió la racha de Universitario, que sumó siete partidos consecutivos con el arco en cero. No obstante, empate no le ha favorecido en la Tabla de posiciones, por lo que irá en búsqueda de un triunfo ante Pirata FC. Este duelo se jugará el viernes a las 5:45 p.m. en el estadio Miguel Grau del Callao.

Universitario define la punta en el Clausura ante Cantolao. (Foto/video: América TV)

