"Que no se las dé de superdotado", le respondieron a Ángel Comizzo [VIDEO]

Tras el empate sin goles de Universitario vs. César Vallejo, Ángel Comizzo fue consultado si la mano de Alejandro Hohberg en el área debió ser sancionado con penal, a lo que el técnico crema optó por 'mandar' a leer el reglamento a la prensa. Este gesto no cayó nada bien, por lo que hubo algunas reacciones.



"Yo supongo que en el vestuario, al término del partido, su jefe de prensa o su gerente deportivo le habrá dicho 'si vas a la conferencia di que es el artículo 4°, que indica que no es penal', porque el profesor Ángel Comizzo tampoco lo sabe, que no venga a dársela de superdotado", indicaron en la mesa de debate de Fox Sports Radio Perú.

Y es que en conferencia de prensa, el técnico de Universitario respondió de manera particular, sobre si debió ser penal o no la mano de Hohberg en el área. "Con respecto a las protestas, del presunto penal que se supone que no cobró el árbitro, tendrían que leer el artículo 4° de la ADFP sobre la pena de faltas. Léanlo, evalúenlo y después opinan", indicó Comizzo.

Así el respondieron en Fox Sports Radio Perú a Ángel Comizzo, tras su conferencia de prensa. (Video: Fox Sports)

No obstante, además de la forma en cómo respondió a la prensa, siendo considerado por los panelistas como "malcriado", le recordaron que dicho artículo no era del reglamento de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, sino del compendio de reglas de juego de la FIFA.

"Ese artículo no es del reglamento de la Asociación, sino del reglamento de juego de la FIFA. Y en ese sentido, se indica que no se pitará penal si el balón golpea una mano que no esté situada en una posición antinatural o si la pelota da en la mano o brazo con la que un jugador caído se está apoyando en el suelo", precisaron en la mesa del programa.

Universitario ha sumado tres empates consecutivos sin goles. Su próximo compromiso será en el estadio Monumental de Ate, frente a Cantolao el sábado 26 de octubre. Para este duelo, Comizzo espera que se mejore en la parte ofensiva y así sumar goles, especialmente para mantenerse en la punta del Torneo.

