Cantoro tras firmar su primer contrato profesional con la 'U': "Estoy con ansias de demostrar que no se equivocaron"

Llegó el gran día. Luego de meses de incertidumbre,Universitario de Deportes tuvo el visto bueno para la contratación de Tiago Cantoro para los próximos cuatro años. La joven promesa crema no pudo ocultar su alegría, especialmente por los momentos difíciles que confesó tuvo que pasar.

"Estoy muy feliz de estar acá y poder firmar mi primer contrato. Estoy con ansias de demostrar que no se equivocaron", fueron las primeras palabras que dio Tiago a la prensa, tras sellar su firma. El delantero de las canteras merengues precisó, también, estará a la disposición de lo que diga el 'profe', pero que su puesto es de '9'.

"Últimamente he estado jugado de delantero, que es donde me siento más cómodo, porque puedo ir en búsqueda del balón y proponer. Yo me describiría como un '9', aunque también he jugado detrás de esta posición. Pero me siento más cómodo en la punta", indicó Tiago en conferencia de prensa.

El hijo de Mauro Cantoro confesó que pasó momentos muy difíciles, luego de su separación del club crema a raíz del trámite documentario. Sin embargo, con su incorporación, se siente mucho mejor y listo para ponerse a las órdenes del comando técnico.



"Fueron momentos difíciles, especialmente con mi familia, yo también la pasé mal, pero he hablado con referentes del equipo y ellos me dieron consejos para mantenerme enfocado y preparado para cuando llegue el momento", precisó.

Referente a la posibilidad de nacionalizarse peruano y vestir la 'bicolor', Tiago explicó que de momento está enfocado a trabajar con Universitario. "Eso lo va a ver la gente a mi alrededor, pero sí es algo que se tiene en mente y me ilusiona jugar en la Selección Peruana, pero eso se verá en el futuro. Ahora me toca entrenar al 100 por ciento para dar lo mejor", finalizó.

Universitario de Deportes se juega sus últimas cinco finales, antes de saber qué equipo se coronará con el título del Torneo Clausura. El próximo rival de los cremas será Cantolao, este sábado a la s8:00 p.m. en el estadio Monumental de Ate.

