Clásico y moderno: ¿cómo hacerte ídolo en el siglo XXI?

Universitario de Deportes y Alianza Lima se medirán en un nuevo clásico, esta vez, en la casa de los cremas. Los muros de los estadios que albergaron estos encuentros guardan muchas anécdotas, algunas buenas, otras malas, pero siempre bajo la atenta mirada de ese hincha, aquel que, gracias a la pasión que le puso cada jugador por su equipo, empezó a querer y a identificar a los defensores de su camiseta, volviéndolos ídolos.

Pero, ¿qué es un ídolo? De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, un ídolo es aquella persona amada o admirada con exaltación. En el fútbol, el amor se refleja en la pasión con la que los aficionados alientan a su equipo, mientras que la admiración se traspasa a los jugadores, aquellos que en cada partido dejan su alma, vida y corazón dentro y fuera cancha.

A lo largo de la historia de Universitario y Alianza Lima , los hinchas han trasladado esa admiración e identificación a sus jugadores, a quienes los han visto como referentes de sus equipos, incluso, tras cumplir con su etapa en estos clubes. Ese cariño que tuvieron por su camiseta es lo que hoy los hace ídolos.

¿Cómo hacerte ídolo del fútbol en el siglo XXI?

Si hay algo en lo que concuerdan los exjugadores de Universitario y Alianza Lima es que para volverte un ídolo es necesario trabajar con humildad, sacrificio y nunca perder la sencillez. "Tienes que amar la camiseta y ser un profesional, dentro y fuera de las canchas", sostuvo Germán Leguía, exjugador crema.

Por su parte, Waldir Sáenz considera importante trabajar de la mejor manera al lado de la familia, no solo porque son un soporte importante, sino porque también te 'bajan de las nubes'. "Gracias a la familia y amigos, siempre en los momentos que me quería equivocar, fueron ellos los que me recordaron la oportunidad que tuve y debía mantener al máximo", explicó el ídolo blanquiazul.

Por su parte, uno de los grandes íconos de Universitario, José Luis 'el Puma' Carranza, explicó que no solo basta con trabajar con ahínco, sino también hacer valer tu palabra como profesional y defender los colores de la camiseta dentro y fuera de las canchas, no solo por ser un referente del equipo, sino por respecto a quienes te siguen y admiran.

¿Qué hace falta para que los jugadores de esta generación se vuelvan ídolos de sus equipos?

"Hay muchos que se conforman con lo que han logrado. Siempre he dicho, lo más fácil es llegar, lo más difícil es mantenerse. Esta profesión implica sacrificio, constancia, racionabilidad, paciencia y, sobre todo, darte cuenta que hay gente que está detrás de ti", explicó Sáenz.

El 'Puma', por su parte, manifiesta que la ambición que se tenga, no por lo material, sino por esforzarte y trabajar por conseguir más como profesional hará una gran diferencia. "Gente como Roberto Chale y yo hemos trabajado para que los que nos siguen se mantengan sencillos, humildes, pero siempre queriendo más y trabajando duro por ello", manifestó.

El fútbol trae momentos buenos y momentos malos, pero como manifestó Germán Leguía, lo determinante está en saber cómo saber enfrentar ello y seguir adelante. "Si tienes alguna caída debes saber que en el fútbol siempre hay revancha", concluyó.

Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima en el estadio Monumental. (América TV)

