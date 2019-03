La falta que cometió José Carvallo y pudo costarle la tarjeta roja [VIDEO]

Universitario de Deportes vs. Mannucci se enfrentan por la cuarta jornada de la Liga 1. Pero una falta de José Carvallo preocupó a más de un hincha crema. Claro, pudo ser tarjeta roja para el arquero.

A los 65 minutos , José Carvallo cometió una falta cerca al área de penal que pudo costarle la tarjeta roja. El portero merengue le cortó una jugada a Carlos Noronha. Finalmente, solo amonestaron al guardameta de Universitario.

Universitario vs. Mannucci EN VIVO y EN DIRECTO: cremas ganan 1-0 en el Monumental | Liga 1

Desde hace 25 años Universitario de Deportes vs. Mannucci no se enfrentan en la primera división del fútbol peruano. Los dos equipos han salido a la cancha con su mejor once para obtener los tres puntos por la cuarta fecha.

Por otro lado, Universitario de Deportes va por su tercera victoria consecutiva, mientras que Mannucci espera lograr su primera victoria en la Liga 1.

