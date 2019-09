Nuevamente Alejandro Hohberg: el polémico penal que le dio el 1-0 a Universitario ante Sport Huancayo [VIDEO]

Enmudeció Huancayo. Alejandro Hohberg le dio la victoria parcial a Universitario de Deportes, luego de anotar el primer gol de penal a favor de los cremas, luego de una polémica falta en el área rival. Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo se miden por la Fecha 8 del Torneo Clausura.

A los 42 minutos del segundo tiempo, Nelson Cabanillas fue interceptado por Luis Maldonado dentro del área del Rojo Matador. Sin embargo, en la repetición del video, se evidencia que el jugador local tocó la pelota mas no al jugador crema, por lo que hubiera sido oportuna la presencia del VAR.

Alejandro Hohberg marcó el polémico penal que le dio el 1-0 a Universitario ante Sport Huancayo. (Video: GOLPERU)

► Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentan por la Fecha 8 del Torneo Clausura



Universitario está a poco de ser el líder absoluto en la Tabla de Posiciones del Clausura, con cinco victorias, un empate y una derrota. Mientras tanto, Sport Huancayo tiene las mientas cifras, por lo que no será un duelo sencillo para ambos equipos, que esperan quedarse con los tres puntos de la jornada.



El próximo encuentro de los merengues será uno de los más representativos del año, el clásico ante Alianza Lima, el próximo domingo a las 4:00 p.m. en el estadio Monumental. el Rojo Matador viajará a Lambayeque para medirse ante Pirata FC, el próximo sábado a las 11:00 a.m.

