Universitario vs. Unión Comercio: chocan este domingo por la primera fecha de la Liga 1

Universitario de Deportes vs. Unión Comercio por la primera fecha de la Liga 1 Movistar. Los cremas llegan a Moyobamba luego de dos victorias consecutivas en las noches de sus presentaciones en Lima y en Trujillo, ante Universidad de Concepción y César Vallejo, respectivamente. Por su parte, Unión Comercio sumó hace unos días a Luis Garro para toda la temporada 2019.

Nicolás Córdova quiere que Universitario de Deportes empiece con pie derecho, por lo que busca continuar con la racha ganadora ante Unión Comercio y así sumar los primeros tres puntos. No obstante, ‘Nico’ quiere sumar más que solo goles al club, va en busca de un enganche y un delantero.

Para el duelo de Universitario de Deportes vs. Unión Comercio, Nicolás Córdova llegó a Moyobamba con las nuevas incorporaciones de este año, como Alejandro Hohberg, Nelinho Quina, Armando Alfageme, entre otros. Pero el mercado de pases en Perú aún no cierra y el técnico crema ya pidió a la administración crema ir por Jairo Concha, Diego Manicero y Danilo Carando.

En el caso de Jairo Concha , es más que difícil llegar a fichar por la figura de la Selección Peruana Sub 20, debido a que Universidad San Martín cotizó al volante de 19 años en un millón de dólares y lo quieren ofrecer al mercado internacional. Ante esta situación, Diego Manicero sería la opción más viable.

Nicolás Córdova quiere incluir un enganche y Diego Manicero es la posibilidad que está dentro de las posibilidades económicas de Universitario de Deportes. Sin embargo, para que se logre concretar este ingreso, será necesario que se agilice los papeles de nacionalización del volante argentino, a fin de que no ocupe una plaza de extranjero.

Por el ataque, el técnico crema quiere a Danilo Carando en su planilla. El delantero argentino fue pedido a inicios de año para que fiche por Universitario, pero Carando optó por firmar con Real Garcilaso. Aunque ya jugó con los cusqueños en la Copa Libertadores, estaría dispuesto a negociar su salida para vestir la crema este año.

Si el pase de Carando es negado, ‘Nico’ iría al mercado argentino o uruguayo para fichar un nuevo delantero, que posea características distintas a las de Germán Denis, a fin de completar su plantel con miras a conseguir el título este año.

Unión Comercio llega al torneo local con dos incorporaciones de gran potencia, Víctor Cedrón , que llega de la liga brasileña, y Luis Garro , quien optó por firmar con el club de Nueva Cajamarca, luego de que Alianza Lima no le renovara contrato para este año.

El primer inconveniente de este encuentro fue la confirmación del escenario donde se jugaría, debido a que Unión Comercio pidió que se cambie de cancha por las constantes lluvias en la región. Aunque la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sentenció que el IPD de Moyobamba seguiría siendo el estadio para el partido, este aún no se encuentra al 100%.

Universitario de Deportes vs. Unión Comercio: antecedentes

13.10.18 | Universitario de Deportes vs. Unión Comercio 2 - 1

06.06.18 | Unión Comercio vs. Universitario de Deportes 2 - 0

20.08.17 | Universitario de Deportes vs. Unión Comercio 3 - 2

28.05.17 | Unión Comercio vs. Universitario de Deportes 1 - 2

24.07.16 | Universitario de Deportes vs. Unión Comercio 2 - 1

16.04.16 | Unión Comercio vs. Universitario de Deportes 1 - 0

30.08.15 | Universitario de Deportes vs. Unión Comercio 2 - 3

01.05.15 | Unión Comercio vs. Universitario de Deportes 1 - 0

01.10.14 | Universitario de Deportes vs. Unión Comercio 2 - 0

06.07.14 | Unión Comercio vs. Universitario de Deportes 0 - 0



Universitario de Deportes vs. Unión Comercio: horarios en el mundo

México – 12:30 p.m.

Perú – 1:30 p.m.

Ecuador – 1:30 p.m.

Colombia – 1:30 p.m.

Bolivia – 2:30 p.m.

Venezuela – 2:30 p.m.

Argentina – 3:30 p.m.

Chile – 3:30 p.m.

Uruguay – 3:30 p.m.

Paraguay – 3:30 p.m.

Brasil – 4:30 p.m.

España – 7:30 p.m.



Universitario de Deportes vs. Unión Comercio: posibles alineaciones

Universitario de Deportes: J. Carvallo; A. Corzo, J. Vásquez, N. Quina, W. Schüler; A. Alfageme, A. Quintero, P. Lavandeira; A. Hohberg, G. Denis y A. Osorio

Unión Comercio: A. Zamudio; J. Rabanal, L. Garro, C. Dávila, D. Vásquez; W. Mimbela, V. Cedrón, J. Morales; D. Dioses, J. Rivera y M. Succar.