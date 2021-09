El 26 de octubre del 2019 fue una fecha histórica para la Liga de Fútbol Femenina. Ese día, Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en la final de la Zona Lima. El ingrediente especial fue que el clásico femenino se desarrolló en el estadio Nacional. Durante aquella jornada también se llevaron los flashes Xioczana y Xiomara Canales. Gemelas que defendían a las cremas y blanquiazules, respectivamente, pero que en la cancha se enfrentaron como si no se conocieran. Lo que es el tiempo, esta tarde se volverán a ver las caras en un encuentro decisivo.

Ese recuerdo en el José Díaz quedó grabado en la familia Canales, sobre todo en Xioczana. Ganó la final y espera que su hermana le pague la apuesta. “A Xiomara le aposté un ceviche que hasta ahora no me paga”, le confiesa a Depor. Ahora también se refirió con la realidad y apoyo que hay en otros países.

“En las ligas extranjeras hay más apoyo. Hay otra estructura, hay escuelas de menores, es otro nivel. La experiencia de la Libertadores, nos enseñó que tenemos que cuidar nuestro cuerpo para rendir más y que el campeonato peruano debe mejorar mucho”, afirmó la volante de Universitario.

Pero no todo fue fácil para las hermanas Canales. Pese a tener el apoyo de sus padres, el prejuicio de la gente casi les juega en contra. “Desde que era chica me gustó el fútbol. Pero cuando fui creciendo los niños me miraban raro. Me sentía como ‘palteada’, porque me preguntaban... ¿por qué juegas fútbol? Eso me afecto y dejé de jugar. Después de un tiempo lo retome y ahora que una juegue, lo ven normal. Ya no es como antes que te miraban raro o te insultaban”, confesó Xiomara.

Las gemelas aseguran que "en el campo somos rivales, afuera somos hermanas y nos deseamos lo mejor"

Las gemelas concuerdan que no haber dejado el fútbol fue la mejor decisión que tomaron. Prueba de ello es que pudieron llegar a jugar juntas en la Selección Peruana y que ahora representan a los dos clubes favoritos para quedarse con el torneo. Precisamente ambos equipos chocaron hace unas fechas, pero Xiomara no pudo estar por una lesión.

“Estoy esperando con ansias la final, para cobrarme la revancha del 2019. Xioczana es bien picona y siempre me quiere trabajar a la ‘boquilla’, pero esta vez no va a poder”, aseguró. “Lamentablemente (para ella) dormimos juntas y siempre antes de enfrentarnos la molesto. En el campo es mi rival, pero fuera es mi hermana”, complementa Xioczana, quien asegura que más allá de quien gane el título, habrá celebración en la casa.

Luego de casi dos años, el deseo de encontrarse en una final se ha hecho realidad para las Canales. Esta vez el escenario no será el Estadio Nacional, si no en San Marcos, donde este sábado desde las 4 pm., ambas darán todo para quedarse con el título.

Además de ser pioneras en el fútbol femenino las gemelas, son la imagen de la nueva campaña “Haz Algo Nuevo” de Nike, que promueve un despertar en la sociedad y les da fuerza a sus voces. Además para que con su activismo, su pasión y su disciplina, las niñas, busquen un futuro más equitativo para las niñas.

“Queremos decirle a las chicas que sigan perseverando, que trabajen duro, que eso las va ayudar a mejorar. Que si quieren llegar a ser las mejores se necesita perseverancia, dedicación y trabajo. Luchen por sus sueños así como nosotros lo hicimos”, señalan las hermanas, que pasaron de ser invisibles a invencibles en la vida y en el fútbol.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR