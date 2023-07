¿CUÁNTAS VECES UNIVERSITARIO DE DEPORTES PUDO SUPERAR UNA ELIMINATORIA A NIVEL INTERNACIONAL?

Las eliminatorias a nivel de clubes se disputan antes o después de la fase de grupos de los torneos internacionales. En estos tiempos es más común ver lo que muchos llaman fases previas, donde dos equipos se enfrentan en choques de ida y vuelta para ir superando etapas. Posterior a la de grupos, vienen los octavos, cuartos, semifinal y final. Aunque en los últimos años las finales de Copa Libertadores y Sudamericana se están jugando a un solo partido, por lo que no se considera una eliminatoria (ida y vuelta). En el caso puntual de Universitario de Deportes, la última vez que ganó un ‘mano a mano’ fue en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2020, cuando venció 1-0 a Carabobo de Venezuela, tras empatar 1-1 en la ida .

FECHA TORNEO INSTANCIA PARTIDO IDA TÉCNICO GOLES U 31/01/06 LIBERTADORES Fase 1 UNIVERSITARIO 0-0 Nacional (P) 2-2 AMADOR SÁNCHEZ - 14/09/11 SUDAMERICANA Fase 1 UNIVERISTARIO 2-0 Anzoátegui 2-1 JOSÉ DEL SOLAR RAÚL RUIDÍAZ, PABLO VITTI 20/10/11 SUDAMERICANA Octavos UNIVERSITARIO 1-1 (3-2) Godoy Cruz 1-1 JOSÉ DEL SOLAR ANDY POLO 20/08/15 SUDAMERICANA Fase 1 Anzoátegui 1-3 UNIVERSITARIO 2-0 LUIS F. SUÁREZ GUSTAVO DULANTO, RAÚL RUIDÍAZ Y GERMÁN ALEMANNO 28/01/20 LIBERTADORES Fase 1 UNIVERSITARIO 1-0 Carabobo 1-1 GREGORIO PÉREZ JONATHAN DOS SANTOS

Estos fueron los cinco partidos que terminaron dándole el boleto a la ‘U’ a una siguiente instancia internacional. Sin embargo, y como podrán ver bien en el cuadro, en ninguno hubo remontada. Es decir, que los cremas hayan tenido que revertir un resultado adverso de la ida para luego tener que darlo vuelta en la revancha.

La última vez que la ‘U’ salió victorioso en una serie fue en la Libertadores 2020. Curiosamente, cerrando la serie contra Carabobo de Venezuela en el Estadio Monumental. Video: Conmebol.

¿CUÁNDO FUE LA ÚNICA VEZ QUE PUDO REMONTAR UNA ELIMINATORIA INTERNACIONAL?

Tenemos que remontarnos 26 años atrás para recordar la única vez que la ‘U’ pudo superar una serie internacional tras perder el primer partido . En ese entonces se disputaba la Copa Conmebol y el equipo crema había empezado bien el torneo tras superar en la primera etapa al Técnico Universitario de Ecuador. En la siguiente instancia, la de cuartos de final, le tocaba enfrentar al Deportes Tolima de Colombia. 1997 era un año particular para nuestro fútbol. La selección peruana peleaba fecha a fecha su clasificación al Mundial de Francia 1998 y había conseguido el cuarto lugar en la Copa América de Bolivia. Sporting Cristal, meses atrás, se metió en la final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Y en el plano local, Alianza Lima se encaminaba para volver a ganar un título nacional tras 18 años y con Jorge Luis Pinto al mando.

El primer partido se disputó en Ibagué (Colombia). El partido arrancó mal para la ‘U’ porque se quedó con un jugador menos tras la expulsión del volante Eddie Caranzas (19′). Los cremas sostuvieron el juego lo más que pudieron, pero no pudieron evitar la derrota tras un gol de Demóstenes Polo cerca del final (83′). Con el 1-0 en contra, el equipo entonces dirigido por el serbio Ivan Brzic estaba obligado a darle vuelta en la revancha en Lima, que se jugaría semanas después, porque los clubes entrarían a una pausa por las Eliminatorias, donde Perú tendría que visitar Santiago a Chile, en un choque decisivo para saber quién de los dos iría al Mundial.

Paolo Maldonado, quien ganó varios títulos nacionales con la ‘U’, puso el 1-0 ante Tolima.

La revancha sería el 15 de octubre . Los ánimos no eran de los mejores tras el 4-0 sufrido en Santiago. Por eso no extrañó que ese día el estadio Nacional no luzca lleno y solo cerca de 6 mil personas acompañaran a la ‘U’ en busca de la hazaña internacional. Sin embargo, en la cancha la cosa fue totalmente favorable para el equipo peruano. Fue la mejor actuación del equipo de Brzic en una temporada irregular . Y encontró el primer gol en el amanecer del partido, cuando Paolo Maldonado aprovecha bien un rebote en el área colombiana para poner el 1-0 (4′). Con este resultado, por lo menos, se estaban forzando los penales.

Los cambios y la insistencia de la ‘U’ tuvieron premio. El arquero rival, Barbat, contenía todos los disparos cremas, pero no pudo ante el paraguayo Francisco Ferreira, quien puso el 2-0 a los 78′. Así la ‘U’ estaba dándole vuelta a la serie y metiéndose en la semifinal de la Copa Conmebol, donde chocaría con el poderoso Atlético Mineiro de Brasil y que, finalmente, quedaría sería el campeón del torneo. Por cosas curiosas del fútbol, en esta remontada ante Deportes Tolima también jugó Jean Ferrari, hoy administrador de Universitario y que tratará de repetir la hazaña, esta vez como dirigente.

FICHA DEL PARTIDO COPA CONMEBOL

15 de octubre de 1997

Estadio Nacional

UNIVERSITARIO (2): Oscar Ibáñez - Luis Guadalupe (Freddy Torrealva), César Charún, Edson Domínguez, Giuliano Portilla - José Luis Carranza, Fernando Ochoaizpur (Marko Ciurlizza), José Pereda, Guido Alvarenga (Jean Ferrari) - Paolo Maldonado, Francisco Ferreira. DT: Iván Brzic.

GOLES: Maldonado (4′), Ferreira (78′) (U).

ÁRBITRO: Lenin Rodríguez (Venezuela).





El paraguayo Francisco Ferreira, de grato paso por la ‘U’, fue el héroe que metió a la ‘U’ en la semifinal de la Copa Conmebol.

¿CUÁNTAS ELIMINATORIAS DISPUTÓ UNIVERSITARIO DE DEPORTES Y CUÁL ES SU BALANCE GENERAL?

A lo largo de su historia, Universitario de Deportes disputó 26 fases eliminatorias a nivel internacional . Esto contando todos los torneos oficiales: Copa Libertadores, Copa Conmebol, Copa Merconorte y Copa Sudamericana. Entre las series perdidas más recordadas hasta la fecha está aquella final de Libertadores ante Independiente de Argentina (2-1 en 1972). Recordemos que antes solo habían enfrentamientos ‘mano a mano’ en las finales de copas. Las semifinales eran de grupos y, por ende, no habían eliminatorias. Después de aquella final copera, la ‘U’ no volvió a jugar una eliminatoria hasta 1988, cuando perdió ante América de Cali, también en la Libertadores. En total, l os cremas apenas superaron 6 fases, con apenas el 23% de efectividad . Una estadística que tendrá que ser mejorada este martes ante Corinthians, si desea seguir avanzando en la Copa Sudamericana.

La eliminatoria más importante que disputó Universitario de Deportes a lo largo de su historia fue en la final de la Copa Libertadores 1972. Lamentablemente perdió 2-1 ante Independiente de Avellaneda, tras igualar 0-0 en Lima.

¿CUÁNTAS ELIMINATORIAS DISPUTÓ LA ‘U’ ANTE EQUIPOS BRASILEÑOS Y CÓMO LE FUE?

A lo largo de la historia internacional, Universitario de Deportes tuvo cuatro series ante equipos brasileños. El saldo: siempre quedó eliminado . Lo curioso es que siempre fueron en instancias decisivas y posterior a la fase de grupos. La que estuvo más cerca de ganar fue en 2010, cuando forzó con Sao Paulo los penales en el Morumbí. Ese año, incluso, el arquero Luis Llontop le atajó un penal al histórico Rogério Ceni. Lamentablemente para los intereses de la ‘U’, Piero Alva, Carlos Galván y Gianfranco Labarthe fallaron sus disparos y el equipo peruano se tuvo que despedir de la Libertadores de ese año sin haber perdido un solo partido.

AÑO TORNEO INSTANCIA RESULTADO IDA TÉCNICO 1989 LIBERTADORES Segunda Etapa BAHÍA 2-1 Universitario 1-1 JUAN CARLOS OBLITAS 1997 CONMEBOL Semifinal ATL. MINEIRO 4-0 Universitario 2-0 IVAN BRZIC 2010 LIBERTADORES Octavos de final SAO PAULO 0-0 (3-1) Universitario 0-0 JUAN REYNOSO 2011 SUDAMERICANA Cuartos de final VASCO DA GAMA 5-2 Universitario 0-2 JOSÉ DEL SOLAR

La última vez que Universitario de Deportes enfrentó en un ‘mano a mano’ ante un equipo brasileño fue en 2011. Perdió 5-2 en Brasil contra Vasco da Gama.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.