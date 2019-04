UTC vs. Cerro EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa Sudamericana 2019

UTC vs. Cerro | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA DIRECTV | FACEBOOK LIVE | VER GRATIS | se enfrentarán este miércoles 3 de abril a las 7:30 p.m., por la primera ronda de la Copa Sudamericana. El cuadro cajamarquino llega a este importante duelo, tras empatar 2-2 ante Alianza Lima, por la Liga 1. Al mando de Franco Navarro, el ‘Gavilán del Norte’ buscará hacer historia y lograr su primera victoria en el torneo internacional. El partido será transmitido por DirecTV y todas las incidencias las encontrarás en Depor.com.

Para el partido de UTC vs. Cerro, Franco Navarro tendría contemplado armar un once ofensivo, muy similar al que estuvo ante Alianza Lima, pero con la premisa de asegurar la línea de defensa.

UTC vs. Cerro tendrá como escenario el estadio Mansiche en Trujillo. Esta será la tercera vez que el ‘Gavilán del Norte’ participe en la Copa Sudamericana. La primera vez fue en el 2014, ante Deportivo Cali, con el que empató en el partido de local, pero cayó como visitantes.

La segunda vez que estuvo en el certamen fue en el 2018 ante Rampla Juniors. En el primer partido, UTC aprovechó su localía y superó al plantel uruguayo 2-0; no obstante, en el partido de vuelta, Rampla Juniors fulminaron a los cajamarquinos 4-0.

UTC ha sumado hasta la fecha 7 del torneo local un total de 8 puntos, con una victoria, cinco empates y una derrota. En casa, el ‘Gavilán del Norte’ supo respetar sus dominios, pero como visitante ha tenido algunas caídas que evitaron mejores resultados.

El último rival de UTC fue Alianza Lima. Ante los blanquiazules obtuvieron un empate 2-2 en el estadio Alejandro Villanueva, lo que sirvió como una inyección de optimismo para el debut del plantel de Cajamarca en la Copa Sudamericana.

Por su parte, Cerro ha tenido una suerte similar a la de UTC. En la liga uruguaya, el equipo de Jorge González también ha tenido una campaña regular, luego de sumar una victoria, cinco empates y una derrota.

UTC vs. Cerro: horarios del mundo

México: 6:30 pm.

Perú: 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

Paraguay: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Reino Unido: 00:30 am. (4 de abril)

España: 01:30 am. (4 de abril)

Japón: 10:30 am. (4 de abril)



UTC vs. Cerro: así pagan las casas de apuestas

Casas de Apuestas UTC Empate Cerro Te Apuesto 2.70 2.70 2.65 Bet365 2.80 3.10 2.62 Betsson 2.60 1.80 2.70 Inkabet 2.88 3.00 2.80

UTC vs. Cerro: posibles alineaciones

UTC: E. Delgado, J. Estrada, J. Bosmediano, S. Fosgt, D. Díaz, E. Ciucci, R. Guarderas, M. Ramírez, J. Quintero, B. Guevara y S. Almirón.

Cerro: C. Techera, E. Díaz, F. Alonso, R. izquierdo, N. Furtado, K. Moreira, G. Porras, J. Tancredi, F. Puente, S. Viera y D. Casas.

Selección Peruana Fútbol 7 disputará la Copa América Brasil 2019. (Video: José Marín)

► Otra vez sobre el final: Alianza Lima dejó escapar la victoria y empató 2-2 con UTC en Matute



► Alianza vs. UTC: Rick Campodónico anotó gol del empate para los cajamarquinos en los últimos minutos del partido | VIDEO



► Silenció Matute: Emiliano Ciucci metió gol del empate para UTC [VIDEO]



► Hay polémica: ¿Independiente se niega a jugar en Juliaca contra Binacional por la primera fase de la Copa Sudamericana?