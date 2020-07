El duelo entre la Selección Peruana y México, en 2003, fue recordado por los fanáticos de la escuadra blanquirroja, luego de que la cuenta de Netflix publicará un duelo entre dos comidas típicas de los países en mención. Este video, se convirtió rápidamente en viral, trayendo a la memoria el fantástico cotejo que sostuvieron ambos equipos con miras al Mundial de Alemania 2006.

Capitaneados por Claudio Pizarro, el equipo bicolor supo superar al rival de turno, demostrando un buen juego y mucho coraje, el mismo que quedó evidenciado hasta después del compromiso.

Aquella noche, la Selección Peruana logró imponerse por 3-1 sobre México, pero el duelo no culminó con el pitazo final del árbitro, ya que los jugadores se enfrascaron en una pelea que se extendió hasta los vestidores de ambos elencos.

¿La Selección Peruana se muda a Europa?

Conmebol anunció que a partir de octubre iniciarán las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, ello estaría sujeto a cómo evolucione la pandemia en la región, pues Brasil y Perú siguen siendo los países más golpeados por el nuevo coronavirus. Ello llevaría a evaluar nuevas alternativas, incluyendo el traslado de los partidos a otro continente.

De acuerdo al portal Ovación de Uruguay, en Conmebol estarían viendo la posibilidad de trasladar los encuentros de las Eliminatorias a Europa, no solo por la seguridad de los jugadores, sino para poder contar con aquellos que militan en clubes de esta parte del mundo, ya que así se eliminaría “el temor de los clubes europeos de ceder a los jugadores”.

La única selección que no se vería beneficiada con esta posibilidad es la de Bolivia, pues gran parte de su elenco milita en su propio país o en algunos clubes de la región sudamericana. Incluso, no podrán contar con la ventaja de la altura, ya que sus duelos de local ya no serían en la ciudad de La Paz (3,200 m.s.n.m.).

El duelo entre las comidas típicas que hizo que los usuarios revivan el Perú vs. México de

Llegó el momento, una final de 3 tiempos.

¿Quién ganará el Campeonato Street Food Latinoamérica? — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 22, 2020

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Periódicos sin COVID-19 (Depor)