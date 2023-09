El escándalo que provocó las palabras de Yahritza y su Esencia no ha sido para nada olvidado en México, y prueba de ello son las pifias que recibieron los hermanos durante su presentación en el Zócalo. ¿Lograrán ser disculpados en las próximas semanas?

La gastronomía mexicana es uno de los orgullos más grandes de México, y eso lo saben muy bien Yahritza y su Esencia. Basta con ver sus redes sociales para notar la escandalosa baja que sufrieron luego de criticar algunos platillos de origen azteca.

Los músicos fueron severamente criticados por sus comentarios contra la comida mexicana (Foto: Yahritza y su Esencia / Instagram)

Fue así que el mundo del internet trató de rechazar a Yahritza y su Esencia en todos los conciertos que tenían programados. Y aunque los intérpretes se disculparon en todas sus plataformas, la audiencia mexicana se mantuvo dolida y sumamente molesta con los jóvenes músicos.

Eso sí, los intérpretes de “Frágil” tenían previsto cantar este tema en el Zócalo de Ciudad de México al ser invitados por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

ASÍ FUE EL CONCIERTO DE YAHRITZA Y SU ESENCIA EN EL ZÓCALO DE MÉXICO

La banda agradeció solemnemente al presidente AMLO antes de iniciar su interpretación, señalando que fue él quien les permitió presentar en la capital. “Queremos darle las gracias al señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, por permitirnos estar aquí esta noche. Es un orgullo estar aquí”, inició diciendo Yahritza.

En ese sentido, al iniciar la lluvia en el lugar por segunda vez, se pudo ver a los intérpretes norteamericanos salir al escenario. Para su desdicha, no había nadie esperándolos al inicio.

La banda mexicana no tuvo un cálido recibimiento en el Zócalo de México (Foto: Presidencia de México)

Pero eso no es todo, pues se pudieron oír un sinfín de gritos como “Fuera Fuera”, mientras que otros decidieron emplear palabras de mayor calibre contra los músicos.

#Yahritza y su Esencia son abucheados por el público en el #Zócalo de la Ciudad de #México durante el espectáculo previo a la ceremonia del Grito de Independencia. Los asistentes expresaron su descontento con abucheos y gritos.



🚨No olvides seguirnos para más contenido🚨 pic.twitter.com/L7o8aDJvrz — Hablemos de trends (@Hablemosdetrend) September 16, 2023

Los artistas entonaron apenas una canción para luego dar la posta al ensamble de semilleros juveniles. Cabe decir que la presentación de Yahritza y su Esencia fue más corta de lo planeado debido a los problemas climáticos.

LOS COMENTARIOS DE LA AGRUPACIÓN “YAHRITZA Y SU ESENCIA” CONTRA LA COMIDA MEXICANA

Semanas atrás, “Yahritza y su Esencia” confesaron a la prensa que no les gustó la comida mexicana ni su estancia en Ciudad de México, según Univision. Estas fueron las declaraciones de cada uno de sus integrantes:

“Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo Yahritza en una entrevista que se viralizó en las redes sociales.

Armando, el mayor de los tres, manifestó su desagrado por la comida mexicana: “Yo he estado aquí como por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington la neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”.

Yahritza y su Esencia tuvo comentarios desafortunados de la gastronomía azteca (Foto: Yahritza y su Esencia / Instagram)

Por su parte, Jairo también dijo que no le gusta la comida de México: “Para mí también es la comida porque yo soy delicado y pues casi nada más como ‘chicken’ (pollo), como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso. También la soda aquí está como, no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente que allá, porque allá tiene mucho gas, te quema la garganta más”.