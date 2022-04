La cantante mexicana Alejandra Guzmán volvió a sorprender a sus fans al presentar un radical cambio de look durante su gira “Perrísimas Tour”, la cual realiza en Estados Unidos junto a su compatriota Paulina Rubio.

La “Reina de corazones” apareció sobre el escenario con un espectacular outfit, pero lo que más llamó la atención de los asistentes fue que ya no tenía su usual cabellera al estilo rockero.

La intérprete de “Yo te esperaba” se mostró como nunca antes: calva y con diseños de tatuajes sobre el cuero cabelludo.

La estrella mexicana publicó fotografías de su drástico cambio de imagen en su cuenta de Instagram y desató una ola de comentarios por parte de los internautas.

“Me encanta cuando estás jugando con los looks”; “Me encanta, Alejandra la intrépida”, “¿Se rapó? ¿Es real?”, “¿Se tatuó la cabeza?”, “Impredecible como ninguna. Te amamos”, “¿Es tatuaje o calcomanías?”, fueron algunos de los comentarios en su perfil de Instagram.

¿Qué hay detrás de su nueva imagen?

Horas después de causar revuelo con su nuevo look, Alejandra Guzmán recurrió a su cuenta de Instagram para demostrar que solo se trató de una caracterización. La diva mexicana compartió con sus fans detalles del proceso al que se sometió para lucir calva antes de su concierto en Nueva York.

“El proceso… no todo es lo que parece”. #NewYorkCity. Me encantó el look ¿les gustó?”, se lee en la leyenda de su publicación.

