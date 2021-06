En estas últimas semanas Alejandro Speitzer y Ester Expósito dieron mucho de qué hablar luego que rumores señalaran que habrían terminado con su relación. Sin embargo, el hermano del actor desmintió esta versión.

Carlos Speitzer reveló que tanto él como su hermano y familia en general, han tomado con gracia las acusaciones que se han hecho en contra de Alejandro Speitzer, a quien una famosa revista lo tildó de “mantenido”.

“Las cosas hay que tomarlas de quien viene y yo acudiría a la objetividad de la gente. Esta revista no hay con quien no haya tenido un problema. Venimos de una generación vieja que siempre ha trabajado, ¿pues qué necesidad existiría si toda su vida ha trabajado? Creo que sería una patanería de su parte ser un mantenido cuando realmente es un chavo que le va bien, que trabaja todo el tiempo (…) Lo tomamos con mucha risa”, comentó el también actor.

Carlos también se refirió al mensaje que publicó Ester en sus redes sociales defendiendo a Alejandro de dicha revista. “Qué lindo ver que ella sale y defiende de esa manera, es de las personas más humildes que conozco y eso es importante”, comentó.

Además, respecto a la famosa española, Carlos dijo que es “increíble” y reveló que ha convivido con ella “en 4 ocasiones que ha venido con Alejandro a México; es una niña que lo quiere, él la quiere y están en un momento que comparten el éxito, y creo que eso es increíble, cuando estás a la par de tu pareja te evitas muchos problemas. Ya los problemas los meten los externos, como este tipo de publicaciones que buscan generar polémica”.

Finalmente, dejó en claro que la relación entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer no ha terminado.

“El amor no se acabó, el amor ahí está y su relación no termina, hay que ver lo que escribe ella de él. La relación está y es buena. Creo que lo que siempre se espera cuando hubiera un rompimiento, si este fuera el caso, es que las cosas terminaran mal. (...) De pronto él vino a México y sienten que esta distancia es consecuencia de que terminaron, pues no, él vino a hacer una serie”, puntualizó.

