Lo que era un secreto a voces por fin se confirmó, causando un revuelo tremendo en la farándula mexicana y hasta traspasó fronteras. Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación amorosa a los cuatro vientos, lo gritaron sin miedo a nada, pero con muchas ganas de disfrutar este amor, como los dos jóvenes que son. Lo que sí van a tener que soportar, al menos en estos primeros meses, será la crítica de la opinión pública que no ha tardado en rechazar el vínculo, principalmente porque el artista acaba de terminar su anterior romance con la argentina Cazzu, con quien tiene una hija de menos de 1 añito, aunque también es preciso manifestar que los fanáticos de estos dos cantantes sí que han hecho buenos comentarios y hasta han defendido a capa y a espada a sus ídolos en las redes sociales.

Si bien se conoció de manera oficial esta relación el lunes 10 de junio, la historia de estos dos muchachos no es para nada reciente, sino todo lo contrario, ya que sus nombres vienen siendo vinculados desde hace unos años, incluso con cierta polémica debido a la situación que cada uno mantenía en esos momentos. Pero bueno, lo del pasado queda atrás y ahora lo importante para ellos es avanzar de la mano en esta nueva etapa de sus vidas. No obstante, a nosotros, como espectadores, seguramente sí nos interesará saber qué hay detrás de todo esto, cómo se conocieron y cuál es esa historia de amor que los ha atrapado, por lo que en este artículo repasaré todo lo que se sabe de este par que se encuentra disfrutando de su amor.

Ángela Aguilar tiene solo 20 años y es una de las principales representantes femeninas del regional mexicano en la actualidad (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Todo empezó en el 2020 cuando ambos cantantes mexicanos grabaron el tema “Dime cómo quieres”, que en YouTube, por el momento, cuenta con más de 700 millones de reproducciones. Por aquel tiempo, en plena pandemia del coronavirus, se conoció que el artista, quien entonces mantenía una relación con Belinda, tuvo que pedirle permiso a Pepe Aguilar para colaborar con su hija en una canción que ahora volverá a ser muy escuchada nuevamente, por más que ya hayan trascurrido 3 años, pero es obvio que, por el actual contexto, se pondrá de moda y subirá vistas en las plataformas digitales, mientras que en las radios mexicanas está sonando con fuerza desde hace unas semanas.

LA HISTORIA DE AMOR DE ÁNGELA AGUILAR Y CHRISTIAN NODAL

En la colaboración de esa canción fue cuando ambos tórtolos se conocieron, pero parece que en ese instante surgió algún “chispazo”, ya que en los medios de comunicación se especulaba que hubo algún tipo de acercamiento o intenciones entre ambos, pese a que él en ese momento estaba en una relación y que ella era aún menor de edad con 17 años. Es más, se comentaba que Belinda, entonces novia de Nodal, había empezado a sentir celos de Ángela, lo cual ahora cobra sentido, pues, en efecto, supuestamente quedó algún tipo de sentimiento entre ellos dos y que no solo hubo química para la grabación de “Dime cómo quieres”.

Cuando pasó el tiempo y Christian Nodal se separó de Belinda en febrero de 2022 en medio de un escándalo mediático con dimes y diretes y acusaciones entre uno y otro, el nombre de Ángela Aguilar volvió a sonar muy fuerte en la vida de él, aunque solo fueron rumores en los medios de comunicación que no terminaron de concretarse debido a que cada uno estaba en lo suyo. Ella, en ese año, tuvo un romance muy comentado y polémico con el compositor Gussy Lau, quien es muchos años mayor, pero no solo por ello, sino porque se filtraron unas imágenes de ellos dos besándose, las cuales no debieron salir a la luz debido a que era una íntima relación y no algo que querían hacer mediático.

Por su parte, Nodal volvió a darse una nueva oportunidad en el amor, cuando seis meses después de terminar con Belinda, se anunció que estaba en una relación con la argentina Cazzu, con quien en septiembre de 2023 se convirtió en padre de una hija llamada Inti. Tanto Christian como Nodal han estado en lo suyo, con el corazón ocupado, y ahora, casi cuatro años después de haberse hablado por primera vez, terminan por confirmar que nunca dejaron de pensarse, lo cual podría ser beneficioso para lo que tienen, pero eso se verá con el tiempo.

La confirmación de la relación

El lunes 10 de junio de 2024, la revista Hola publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías exclusivas de Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmando su nueva relación sentimental, conmocionando a la opinión pública que no dudó en comentar al respecto, ya sea para bien o para mal. Como parte de la información, la ahora intérprete de 20 años dio unas declaraciones acerca de esta parte de su vida y sorprendió al revelar que su historia de amor empezó hace tiempo atrás y que separarse les ayudó para extrañarse.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, indicó la mexicana.

Las palabras de Christian Nodal

Horas después de la confirmación de su relación, Christian Nodal publicó un video en sus redes sociales para esclarecer lo que estaba pasando en su vida en la actualidad y también para que los demás sepan su versión sobre el final de su historia de amor con Cazzu. De acuerdo con sus palabras, entre él y la argentina no hubo terceras personas de por medio, por lo que infidelidades no hubo y no determinaron que se acabe su amor. Además, indicó que está viviendo algo con una mujer a la que ama y que esperó tanto tiempo para que se concrete.

“Julieta (Cazzu) es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados. El amor no siempre funciona y nuestro ciclo terminó de la mejor manera posible y fue el regalo más precioso que nos pudo haber llegado, lo más precioso que pudimos haber hecho juntos que es Inti, mi hija. Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo y un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando. Lo estamos disfrutando”, fueron algunas de las palabras del artista de 25 años.