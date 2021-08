Azucena Uresti, una de las periodistas más reconocidas de México, fue amenazada de muerte por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La razón: la cobertura que realiza en Michoacán, estado donde dicha organización genera violencia y está en disputa con otro grupo armado.

Aunque el ultimátum estuvo dirigido a varios medios de comunicación por “no ser parejos” con la información que brindan, la mujer de prensa fue el blanco de los ataques. “Donde sea que estés, doy contigo y haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio”, amenazó el encapuchado que señaló ser Nemesio Rubén Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, líder del CJNG.

Tras el video intimidatorio, compañeros del medio, políticos, personalidades y la ciudadanía se solidarizaron con Uresti, y pidieron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le brinde garantías, el cual ya tomó medidas para proteger su integridad y la de los medios amenazados.

A raíz de la zozobra que ha generado la difusión del video de dicho grupo armado, te damos a conocer quién es la periodista, cuáles fueron las razones para que sea amenazada de muerte, qué es el Cartel Jalisco Nueva Generación y mucho más.

La periodista está en la mira del CJGN por su forma de tratar la información, señaló el líder del grupo armado conocido como 'El Mencho'. (Foto: Azucena Uresti / Instagram)

¿QUIÉN ES AZUCENA URESTI, LA PERIODISTA QUE ESTÁ EN LA MIRA DE CJNG?

Azucena Uresti es una periodista originaria de Monterrey. Actualmente es considerada una de las mujeres más reconocidas de la televisión mexicana.

Se graduó con honores de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y comenzó en el mundo del periodismo en 2004, específicamente en medios digitales. Fue redactora y productora de noticias para Terra Networks México.

Al año siguiente, inició su trabajo de conducción en Grupo Multimedios Radio, al mismo tiempo que se desempeñaba como redactora en sus portales digitales. En 2006, llegó a la televisión para conducir los espacios informativos de Telediario.

Su experiencia la llevó a ser una de las fundadoras de Milenio Televisión, que inició sus operaciones en 2008. Desde 2014, es la conductora del noticiero nocturno del Grupo Milenio. Además, conduce su propio programa de radio en Grupo Fórmula.

En 2018, Uresti Mireles fue la moderadora del primer debate con los candidatos a la Presidencia de México. Aquel año se convirtió en tendencia en el país azteca por los cuestionamientos que planteó en dicho encuentro. Asimismo, se caracteriza por ser una de las comunicadoras más críticas del Gobierno de López Obrador.

Ella se inició en el mundo del periodismo hace cerca de 20 años. (Foto: Azucena Uresti / Instagram)

¿POR QUÉ AZUCENA URESTI FUE AMENAZADA POR EL CJNG?

Si bien, en el video difundido por el Cartel Jalisco Nueva Generación se lanza una advertencia a los medios, el ataque directo va contra la periodista. De acuerdo con el clip, donde aparece un grupo armado de encapuchados, Azucena Uresti fue amenazada de muerte por atacar a la organización a la que pertenece y no ser imparcial.

Incluso aseguran que Juan Farías Álvarez ‘El Abuelo’, líder del Cartel de Tepalcatepec, Hipólito Mora y el grupo criminal Los Viagras son secuestradores y les gusta cobrar cuotas, pero sobre todo son narcotraficantes disfrazados de autodefensas conformando de esta forma la organización Cárteles Unidos, que vienen entregando dinero a distintos medios de comunicación.

PRIMERO AMENAZAN A NOTICIAS MILENIO

“Yo, representante del Cartel Jalisco Nueva Generación, me dirijo directamente a Noticias Milenio. No estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí de quien me tira a mí directamente porque les están agarrando dinero a las autodefensas, bueno así se hacen llamar ‘El Abuelo’, ‘Las Viagras’ e Hipólito Mora, que son narcotraficantes que se escudan en camisetas de autodefensa”, manifestó en un inicio Nemesio Rubén Oseguera Cervantes ‘El Mencho’.

“No creo que el gobierno no se dé cuenta que no son autodefensas por el tipo de armamento que traen y porque me mandan a hacer monstruos que salen alrededor de 100 mil dólares, precio que es incompetente para cualquier autodefensa. No acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero”, añadió.

AMENAZAN A AZUCENA URESTI

“Pero esta señorita, bueno, si se le puede llamar señorita a Azucena Uresti porque las mujeres que viven de su cuerpo lo hacen con orgullo y no se escudan detrás de ninguna televisora y noticiero para agarrar dinero, lo cual hacia ella mis respetos, pero a ti Azucena Uresti, una cosa te hago saber: ‘No seas pendeja y bájale de huevos porque te aseguro que si no le bajas y sigues tirándome, te lo aseguro en donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí Rubén Oseguera Cervantes, que yo no soy un cobracuotas ni extorsiono”, finalizó.

Rubén Oceguera Cervantes, líder del CJNG, amenaza de muerte a la periodista @azucenau y lanza advertencia contra @Milenio.



Es un tema gravísimo, donde debería poner especial atención: @SEGOB_mx @M_OlgaSCordero @A_Encinas_R @article19mex @CNDH



¡Todo el apoyo para Azucena! pic.twitter.com/2b5YWQiuBZ — David Ordaz (@david_ordaz) August 9, 2021

¿QUÉ RESPONDIÓ AZUCENA URESTI?

Tras ser amenazada por el CJNG, la periodista manifestó que continuará con su labor. “Así seguiremos, sin sesgos, con hechos precisos, seguiremos haciendo nuestro trabajo como hasta ahora”, dijo Uresti a través de su espacio en Grupo Fórmula.

En otro momento agradeció el apoyo de todos. “Agradecer a compañeros, amigos, colegas y a ustedes [oyentes] por su solidaridad, cariño y apoyo. Gracias también a autoridades por su inmediata respuesta”, añadió.

La periodista también tiene su programa en Grupo Fórmula. (Foto: Azucena Uresti / Instagram)

¿QUÉ ES EL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN?

El Cartel Jalisco Nueva Generación es considerado una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, el cual tiene su origen en los estados de Jalisco y Michoacán. Este grupo es conocido por ocupar el espacio que una vez fue de Los Zetas.

De acuerdo con información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el CJNG posee bajo su control diferentes puestos de la Administración, toda vez que tiene a sueldo a varios funcionarios, además de tener integrantes infiltrados en diversos estamentos del gobierno.

Se caracterizan por difundir videos, en los que hacen gala del armamento que manejan y no dudan en desafiar al poder. Tal como lo demostraron hace un tiempo cuando marcharon con vehículos pesados de guerra y camuflaje militar durante el día en Aguililla, Michoacán.