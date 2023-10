La boda de Michelle Salas y Danilo Díaz duró tres días en La Toscana, Italia, pero su impacto mediático vino desde semanas atrás, cuando anunció su compromiso y se especuló si Luis Miguel, su padre, iba a estar invitado y si, incluso, la entregaría en el altar. Quien la acompañó en la ceremonia, finalmente, fue Stephanie Salas, su madre, pero el Sol de México sí asistió al matrimonio. Lo que sorprendió es que fuera reemplazado por un actor al momento de la foto familiar.

La influencer y el empresario dieron una gran fiesta, que duró tres días, del 13 al 15 de octubre, en la finca del diseñador italiano Salvatore Ferragamo. La pareja vendió la exclusiva de las fotografías a Vogue y, por las primeras imágenes, se vio que Luismi no estuvo en la tradicional instantánea de la familia inmediata de Michelle.

¿Habrán llegado a algún tipo de acuerdo? Antes de la celebración, trascendió algunas restricciones que habría tenido Salas con sus invitados, como el hecho de no portar teléfonos celulares.

También se habló de un reencuentro emotivo entre Luis Miguel y Michelle Salas; el cantante le habría hecho un lujoso presente a la figura de las redes sociales. A pesar de que, al parecer, habrían limado asperezas por el momento único, el artista no salió en la foto como padre de Michelle. ¿Quién lo reemplazó?

Michelle Salas se casó con Danilo Díaz en un evento que duró desde el 13 hasta el 15 de octubre (Foto: Michelle Salas / Instagram)

¿QUIÉN FUE EL ACTOR QUE REEMPLAZÓ A LUIS MIGUEL EN LA FOTO FAMILIAR DE LA BODA DE MICHELLES SALAS Y DANILO DÍAZ?

Humberto Zurita fue el actor mexicano que reemplazó a Luis Miguel en la fotografía familiar como parte de la celebración del matrimonio de Michelle Salas y Danilo Díaz. El intérprete es pareja de Stephanie Salas y, por ello, se unió al registro del momento, junto a la recién casada, la madre y Camila Valero, la hermana de Michelle y protagonista de “Pacto de silencio” de Netflix.

Los seguidores de las celebridades concordaron que, en esa foto, bien podría haber estado Luis Miguel, como padre de Michelle. Pero, en su lugar, apareció Zurita, quien lleva un año de relación sentimental con Stephanie Salas.

¿Las razones detrás de esa decisión? No han sido explícitas ni públicas, pero puede haberse dado por los horarios de Luis Miguel, quien dio un concierto en Miami, Estados Unidos, antes de volar hacia Italia para formar parte de la celebración del amor de su hija y el empresario.

Hasta el momento, en las imágenes compartidas por Vogue México, no se ha visto a Luis Miguel como parte de los momentos posados para las cámaras. Sin embargo, se sabe que el Sol de México llegó para hacer brillar más a su heredera con una sentidas palabras y otros cariños.

Humberto Zurita en la foto familiar de la boda de Michelle Salas (Foto: Vogue)

¿LUIS MIGUEL SE HA PRONUNCIADO SOBRE LA BODA DE MICHELLE SALAS Y DANILO DÍAZ?

No, Luis Miguel no ha hecho ninguna declaración pública sobre la boda entre su hija Michelle Salas y el empresario Danilo Díaz. El cantante no ha roto su rutina de silencio en redes sociales, al igual que en sus conciertos, de mantener su vida personal bajo siete llaves.