Verónica Montes, quien se encuentra trabajando en la telenovela “El Maleficio”abrió su corazón a todos sus fanáticos y dio a conocer el difícil momento que está atravesando desde hace un tiempo debido a que fue diagnosticada con una rara enfermedad que muy pocos conocen.

De acuerdo al testimonio de la actriz, padece una enfermedad sumamente extraña que le fue diagnosticada hace tan solo unas semanas y con la que tendrá que lidiar el resto de su vida, debido a que no tiene cura o, por lo menos, no hasta ahora. Pero, ¿cuál es? En las siguientes líneas te contamos todo lo que se sabe.

Esta no sería la primera vez que la también actriz de “La Piloto” lucha contra una enfermedad, pues en el verano del 2020 fue diagnosticada con Prolactina, una afección hormonal que la llevó a retener líquidos en exceso y a tener los síntomas de una mujer embarazada, pero sin estarlo.

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECE VERÓNICA MONTES?

Durante un encuentro con los medios, en el marco de la Gala de la Sororidad, Montes reveló que padece de Tiroides de Hashimoto, un trastorno autoinmune que produce la inflamación crónica de la tiroides.

“Aceptando que tengo este problema de Tiroiditis de hashimoto y tratando de aprender cómo vivir con ello, que es una enfermedad autoinmune que nunca se va a curar; siempre voy a tenerla”, comentó a los medios.

VERÓNICA MONTES COMPARTIÓ ALGUNOS SÍNTOMAS QUE PADECE

Por otro lado, la exreina de belleza de origen peruano explicó cuáles son algunos síntomas que ha tenido desde que se dio cuenta de la presencia de la enfermedad en su cuerpo.

“Es una enfermedad que te ataca a tu propio cuerpo. Es una enfermedad autoinmune que te ataca tu tiroides, entonces, tienes dolores de articulaciones, pero extremo, nada te lo baja”, comentó. “El otro día, me atacó el pie y no podía moverlo, no podía caminar. Te sube o te baja de peso de manera extrema. Te dan dolores de cabeza, te sientes muy cansada, con fatiga. Eso creo que ya lo estoy superando, gracias a Dios. Con lo que me están dando voy a estar bien, ya no siento eso, pero sí, de vez en cuando, tengo dolorcitos de cabeza. Subo o bajo de peso extremo. Eso pasa en esto”, agregó.

¿CÓMO VA VERÓNICA MONTES CON SU TRATAMIENTO?

Afortunadamente, la actriz tiene controlada su enfermedad, lo que le ha permitido llevar una vida normal, así lo detalló. “Y ahorita que me están nivelando la enfermedad, ahorita ya no me siento cansada, ya tengo energía; ya soy yo de nuevo. Antes estaba cansada, no tenía fuerzas para nada y gracias a Dios, ahora con vitaminas, minerales y probióticos, y mucho más, me están controlando el hashimoto que así se llama”, se sinceró sobre su condición.