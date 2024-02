Michel Renaud y Matías Novoa están en la dulce espera y no podrían estar más contentos con ello, pues significará la llegada de lo que les falta para consolidar aún más el amor que se tienen.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la pareja está en la dulce espera, ya que tiempo atrás atravesaron el mismo proceso, pero en aquella oportunidad las cosas no salieron como lo esperado y aquella criatura que estaba en camino perdió la vida dentro del vientre de su madre, provocando un dolor tremendo en los actores.

El actor chileno fue quien se sinceró al respecto y concedió una entrevista en la que habló sobre esta nueva espera junto a su amada y también hizo mención en la vez anterior, en la que, lamentablemente, el bebé no pudo cumplir con todo el ciclo de embarazo, el cual se estima dura un total de 40 semanas.

MICHELLE RENAUD Y MATÍAS NOVOA SERÁN PADRES

En una conversación con Televisa Espectáculos, el actor Matías Novoa resaltó lo feliz que se siente con el bebé que está esperando su esposa, Michelle Renaud, principalmente porque es algo que han estado planeando por un tiempo y que, nuevamente, se les da la oportunidad de concretarlo.

Así mismo, dio detalles del tiempo de gestación de la también actriz y no solo ello pues reveló que el bebé estaría naciendo en el mes de junio, por lo que no falta mucho para que puedan conocer a su hijo, el cual nacería fuera de México, de acuerdo con las planificaciones que tienen.

“Estoy feliz. Es algo que ya veníamos platicando, era un proyecto de vida y se logró. Nos mandaron del universo un bebé hermoso que está creciendo. El bebé va a cumplir 6 meses y estará para fines de junio. Espero que sea géminis como yo. Y probablemente lo tengamos afuera de México”, indicó.

EL BEBÉ QUE PERDIERON

Si bien ahora todo es felicidad, Matías Novoa recordó que hace un tiempo estaban a punto de convertirse en padres, pero el embarazo no progresó. Esto lo conocieron en el momento que fueron a un ultrasonido y el bebé no tenía movimiento. Como era obvio, ambos cayeron en una depresión, pero pudieron sobreponerse y seguir intentándolo.

“No fue fácil. Los primeros 3 meses son los más complicados y hay que tener ciertos cuidados y ya cuando nos dieron la noticia lo fuimos a ver al ultrasonido y no tenía movimiento. A mí se me derrumbó todo y no sabía ni qué pensar. Quedé en shock y de repente reaccioné y nada más quise apoyar a Mich”, comentó el chileno.