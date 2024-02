Daniel Bisogno está pasando duros momentos por su estado de salud y también porque su madre, doña Araceli, perdió la vida el pasado sábado 24 de febrero.

Felizmente, su salud ha ido mejorando, aunque de forma muy paulatina. El conductor de “Ventaneando” ya despertó y puede respirar por cuenta propia, lo que no quiere decir que ya está bien, ya que su recuperación aún será larga, razón por la que todavía se encuentra hospitalizado y bajo supervisión médica.

Sin embargo, la duda que nos hacemos en esta nota, y que seguramente también muchos lectores se habrán hecho en los últimos días, es sobre el fallecimiento de su madre. ¿Daniel Bisogno se enteró de esa mala noticia o será que prefieren no contarle nada con la finalidad de que no tenga una recaída?

¿DANIEL BISOGNO SE ENTERÓ DE LA MUERTE DE SU MADRE?

El viernes 23 de febrero, la mamá del conductor mexicano fue internada en un hospital capitalino debido a un deteriorado estado de salud que presentó, pero no pudo resistir lo necesario, pues horas después, en la madrugada del sábado, perdió la vida a causa de una infección generalizada.

Los restos de la señora no fueron velados, sino que la familia optó por incinerarlos casi de inmediato, así que no hubo mucho movimiento mediático al respecto, tal y como se ha ido conociendo en los últimos días. En ese sentido, Daniel Bisogno no sabe que su mamá murió y se prevé que, cuando lo sepa, será un durísimo golpe.

La jefa de informaciones del programa “Ventaneando”, Rosario Murrieta, confirmó que Bisogno aún no sabe nada sobre ese triste suceso y dejó entrever que se pondrá muy mal cuando se vaya a enterar, lo cual puede ser peligroso en estos momentos cuando parece estar recuperándose de los graves problemas que tuvo.

“Ha sido un fin de semana muy difícil, de mucha conmoción porque, ¿quién pudiera esperarse que mientras su hijo está hospitalizado ella tenga que partir? Esto nos lleva a dar esta noticia con muchísimo pensar, sabiendo que nuestro compañero todavía está en proceso de recuperarse. ¿Ustedes imaginan lo que significará para él cuando se entere?. Por eso no nos apuramos a dar la noticia”, mencionó.

La madre de Daniel Bisogno falleció este sábado 24 de febrero (Foto: X)

¿QUÉ LE HABÍA PASADO A LA MAMÁ DE DANIEL BISOGNO?

Durante los años en los que el coronavirus reinaba en las calles y hospitales de todo el mundo, la madre de Daniel Bisogno se contagió dos veces y, desde ese momento, su salud fue en caída. El viernes 23 de febrero fue hospitalizada porque sus signos vitales estaban cayendo también.

En horas de la madrugada del sábado 24 de febrero, la señora perdió la vida a causa de una infección generalizada que debilitó todo su organismo, siendo este un durísimo golpe a la familia del presentador, que aún se mantiene pendiente de lo que se sucede en su proceso de recuperación.