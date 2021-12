Eduardo Verástegui, actor mexicano que ha mostrado abierta y públicamente su posición antivacunas, usó su cuenta en Twitter para dar a conocer que tiene COVID-19.

El protagonista de exitosas novelas como “Soñadoras” y “Alma rebelde” indicó en esta red social que se encontraba aislado y estable, pues no había presentado mayores complicaciones.

“¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva”, escribió inicialmente el mexicano.

“Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!”, agregó en el mismo tuit.

Asimismo, a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Verástegui contó que se habría enfermado -aparentemente- por la cercanía que tuvo por algunos con un amigo que se contagió por segunda vez.

En el clip, explicó cómo fue el proceso del virus en su organismo. “La noche del sábado, sudé toda la noche... Sentía la cara caliente caliente, un poco de tos... Ya el domingo amanecí muy bien, fue algo así como una noche tormentosa”, indicó.

Tras manifestar que actualmente no siente mayores molestias que una carraspera en la garganta y que se encuentra de muy buen ánimo, explicó que lo que más tristeza le provocó esa saber que no podría pasar Navidad con sus padres, a quienes no ve hace dos años, como tenía planeado.

