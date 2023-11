En el año 1983, una telenovela de nombre “El maleficio” inició su transmisión sin imaginarse todo el éxito que conseguiría debido a una serie de factores que incluye el gran talento de sus protagonistas, Ernesto Alonso y Jacqueline Andere. 40 años después, una nueva versión de esa ficción llega nuevamente a las pantallas bajo la producción de José Alberto Castro.

Luego de haber terminado las grabaciones y la postproducción, se tiene todo listo para el esperado estreno e incluso ya se hizo la presentación ante los medios de comunicación, a la que estuvieron como invitados cada uno de los actores que veremos en pantallas, encabezados por Fernando Colunga y Marlene Favela, quienes son los protagonistas.

A poco de que veamos el ansiado primer capítulo por la señal de Las Estrellas, te dejamos una lista de los actores que estarán acompañando a los protagonistas de dicha historia que promete mucho y que tiene una valla muy alta que superar debido a la expectativa que se ha generado desde la confirmación del remake.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “EL MALEFICIO”?

Fernando Colunga es Enrique Martino

Después de 7 años, Fernando Colunga regresa a una producción de TelevisaUnivision y lo hace por todo lo alto al haber sido elegido para interpretar el personaje de Enrique en “El maleficio”, el cual fue de Ernesto Alonso en el pasado.

“Yo le tengo un respeto a Ernesto Alonso. Para mí, el hacer un papel icónico de él es una fortuna, es algo que la vida me puso en frente. Espero que su luz, su energía esté aquí. ese clásico esté abordado con un respeto, con un cariño, con una dedicación, con una admiración...”, dijo el actor.

Fernando Colunga interpretará a Enrique Martino, un empresario de mucho éxito, pero que esconde un gran secreto que no debe salir a la luz y que, de alguna u otra manera, es algo que lo atormenta muchísimo. ¿Cómo saldrá librado de esta situación cuando se enamore perdidamente de Beatriz?

Fernando Colunga había estado algunos años fuera de TelevisaUnivision y trabajó en algunas producciones latinas en los Estados Unidos (Foto: Telemundo)

Marlene Favela es Beatriz Almazán

Marlene Favela, en los últimos años, ha estado interpretando algunos papeles de villana en las telenovelas que participo, pero ahora se cambia de bando para ser la buena, la heroína en un proyecto que la atrapó y en el que quería estar sí o sí.

“Hace ya varios años atrás escuché que se iba a hacer El maleficio y lo pedí tanto y lo decreté. Y hace 2 años me invitaron a hacer el casting y yo dije ‘Dios mío, por favor, que este personaje sea para mí, de verdad sería un sueño’ porque había venido haciendo muchos personajes entrañables, pero este es el proyecto donde todos quisiéramos estar”, mencionó ella.

La intérprete de 46 años de edad, le dará vida a Beatriz Almazán, una mujer que se ha dedicado exclusivamente a su familia tras la muerte de su esposo. Por una coincidencia de la vida, se cruza con enrique, de quien se enamora, aunque en el camino habrán muchos problemas entre los dos.

Marlene Favela tenía el sueño de protagonizar "El maleficio" y se le cumplió (Foto: Marlene Favela / Instagram)

Jacqueline Andere es Nuria

¿Cómo sería más épica la nueva versión de “El maleficio? Pues parece que la respuesta fue clara para el productor José Alberto Castro, ya que convocó a la primera actriz Jacqueline Andere, quien fue la protagonista de la telenovela original de 1983.

“Le agradezco mucho a ‘El Güero’ que haya pensado en mí para estar aquí. En un principio decían ‘¿cómo van a repetir esa novela que fue tan exitosa y tan todo’’, pero es que es otra cosa, es otra historia, no tiene nada que ver con El maleficio de Ernesto Alonso”, adelantó la experimentada actriz de 85 años.

La famosa actriz ha logrado personificar una treintena de personajes en la televisión (Fotos: Jacqueline Andere Fans / Instagram)

Sofía Castro es Victoria

Por tercera vez en su carrera, Sofía Castro participará en una telenovela de su padre, José Alberto Castro. En esta oportunidad, tendrá un papel muy importante y que promete causar un gran impacto entre los televidentes.

“Es algo que yo quería. Desde que supe que mi papá la iba a hacer yo le dije ‘papá castéame, castéame’ y los tiempos se atrasaron. Entonces, hice “Tierra de esperanza” y yo decía ‘creo que ya no me va a tocar el casting’, pero todo se acomoda y cuando es pa’ ti es pa’ ti y me llegó este personaje hermoso de Victoria”, comentó.

La actriz de 27 años dará vida a Victoria en "El maleficio" (Foto: TelevisaUnivision)

Julián Gil es Gerardo

Julián Gil la tenía clara. Desde que se entero de la posibilidad de trabajar en la nueva versión de “El maleficio”, no había otro proyecto que lo distraiga, al punto de que tuvo que renunciar de “Siéntase quien pueda” cuando le dijeron que había quedado para interpretar a Gerardo.

“El maleficio es el proyecto más importante de mi carrera. Puede que siempre uno lo dice porque todos los proyectos son especiales pero este, y tú has visto la envergadura de la producción, la calidad, es uno muy grande”, indicó el argentino.

Gerardo es la mano derecha del protagonista, pero pese a ello existe cierta envidia, pues considera que él es el verdadero portador de las escrituras, así que veremos algunas fricciones entre estos dos personajes.

Julián Gil tendrá un papel que guarda cierta envidia al personaje principal (Foto: Julián Gil / Instagram)

Mark Tacher es Álvaro

El mexicano ha demostrado lo mejor de su talento en “El maleficio”, aunque seguramente los fanáticos no tomarán mucha postura con su personaje, ya que al inicio es la pareja de la protagonista, pero después la pierde y luchará por reconquistarla, pese a la presencia de Enrique. ¿Lo conseguirá?

Otros actores que completan el elenco:

Rafael Inclán

Sergio Basáñez

Julio Vallado

Adrián Di Monte

Ana Belena

Jessica Coch

Verónica Montes

Kaled Acab

Markín López

Pedro de Tavira

Mario Loría

Alejandro Ávila

ERNESTO ALONSO ESTARÁ EN LA TELENOVELA

En la presentación de la telenovela, el productor José Alberto Castro sorprendió a todos los presentes cuando reveló que el protagonista de la versión original, Ernesto Alonso, también será parte de esta ficción, teniendo algunas escenas que podrían ser importantes para alguno de los personajes y televidentes.

“Pudimos tener una visita muy importante presentando la novela, que... Bueno, para mí ha sido un orgullo que nos acompañe y también no se lo pierdan porque, por ahí, tendrá algunas apariciones especiales dentro de la trama y me refiero al señor Alonso”, mencionó “El Güero”.

¿CUÁNDO ES EL ESTRENO DE “EL MALEFICIO” EN MÉXICO?

Ha quedado confirmado que el lunes 13 de noviembre de estrena este melodrama a través de las pantallas de Las Estrellas a las 21:30. Desde ese día, la transmisión de los capítulos será de lunes a viernes en el mismo horario. Sin embargo, es importante señalar que el viernes 10 del mismo mes se realizó la emisión digital del primer episodio.