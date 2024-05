Si escuchamos algo de lucha libre, inmediatamente pensamos en el mercado estadounidense, donde la WWE se lleva todas las atenciones del mundo, aunque compañías como AEW, Impact Wrestling y ROH también están bien posicionadas en su respectivo público objetivo. Pocos saben que hay otros países donde se practica este entretenimiento deportivo, al punto de ser algo importante dentro de su sociedad. Estos son Japón y México, pero ahora solo me enfocaré en la segunda nación mencionada, pero más específicamente en uno de los más grandes representantes que ha dado a conocer: El Hijo del Santo.

El reconocido luchador mexicano se ha convertido en noticia porque ha confirmado que, luego de más de 40 años de carrera en los encordados, le dirá adiós a su carrera profesional, en la que dio muchos combates de primer nivel con figuras muy conocidas. Eso sí, el deportista, que desplegó su arte en AAA y CMLL, dio a conocer que está bien de salud y que dará una última gira para despedirse de sus fanáticos como se debe y haciendo lo que mejor sabe hacer: luchar. Es por ello que ahora repasaremos todo lo que se sabe acerca de esta decisión y sus futuros combates antes de ya no volver a mostrar sus movimientos luchísticos en un ring.

¿POR QUÉ SE RETIRA EL HIJO DEL SANTO?

El Hijo del Santo ha tenido una carrera enorme en todo lo relacionado con la lucha libre, digna de enorgullecer a su familia entera ligada con este deporte desde siempre. Y es que, como sabemos, es hijo de El Santo, uno de los luchadores más grandes que ha tenido México en toda su historia y quien dominó por mucho tiempo cada ring del país azteca. Como es obvio, su nombre artístico viene de esa relación de sangre. Si bien no es correcto hacer comparaciones, es preciso decir que, tanto padre como hijo, están al mismo nivel debido a la gran carrera que tuvieron y también por el cariño que tuvieron durante esos años, sin importar que hayan sido faces o heels, así que ya será la gente la que se encargue de dar su opinión sobre quién fue mejor.

Si bien El Hijo del Santo no ha dado detalles sobre por qué tomó la decisión de confirmar su retiro como luchador profesional, la razón se cae de madura y no es necesario preguntarla, a menos que haya algo más allá de lo evidente. Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez, nombre real de este performer in ring, tiene más de 40 años en este deporte, lo que nos hace entender que es una persona de avanzada edad. Y dicho y hecho, tiene 61 años, por lo que es mejor despedirse de una profesión que es muy peligrosa para una persona, ya que cualquiera puede sufrir una lesión y con su edad, peor aún.

Pese a que coincidimos en que es mejor dar un paso al costado, más que todo por su seguridad, es importante resaltar que 61 años es una edad muy avanzada para el retiro. Basta ver como ejemplo lo que sucede en Estados Unidos para darnos cuenta de ello, pues la mayoría de los luchadores aún vigentes llegan a duras penas a los 50 años y trabajando, a excepción de unos casos en los que algunos sí pueden cumplir a cabalidad lo que se les pide en el cuadrilátero, tales como Rey Mysterio, Randy Orton, etc. Sin embargo, hay otros que siguen luchando pasada esa edad, pero su nivel en el cuadrilátero se ve deteriorada y no ofrecen el mismo espectáculo a los fanáticos.

Sea como sea, el Hijo del Santo tiene la capacidad de decir que mantiene la mayoría de sus movimientos intactos y que él mismo sabe reconocer que es mejor retirarse en la grandeza y no en la tristeza, así que a sus fanáticos solo les queda voltear la página y acompañarlo en la última gira que va a realizar.

El Hijo del Santo anunció una última gira de despedida para retirarse de la mejor forma posible de los rings (Foto: El Hijo del Santo / Facebook)

LA ÚLTIMA GIRA DEL HIJO DEL SANTO