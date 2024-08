Con su reciente revelación, Aracely Ordaz, más conocida como “Gomita”, ha captado la atención de los medios al expresar su deseo de convertirse en madre soltera mediante la fertilización in vitro. La influencer, que ha ganado notoriedad gracias a su presencia en redes sociales y su participación en varios programas de televisión, ha decidido abrirse a sus seguidores sobre su sueño de formar una familia sin una figura paternal en el panorama.

La decisión de Gomita de optar por la fecundación in vitro ha generado una gran cantidad de especulaciones y opiniones tanto de sus seguidores como de los detractores. En un contexto donde la maternidad y las estructuras familiares suelen estar cargadas de expectativas y normas tradicionales, su elección ha desafiado las convenciones y ha abierto un debate sobre los motivos personales que la han llevado a tomar esta decisión.

¿POR QUÉ “GOMITA” HA PREFERIDO SER MADRE SOLTERA?

Gomita, quien ha sido conocida por su carácter extrovertido y su estilo de vida mediático, recurrió a su canal de YouTube, “Soy Aracely”, para compartir su experiencia y sus sentimientos en torno a su deseo de ser madre. La influencer detalló que su intención de convertirse en madre soltera mediante la fertilización in vitro ha sido una idea que ha tenido en mente durante mucho tiempo, y que no deseaba que su futuro hijo tuviera una figura paterna en su vida.

En uno de sus videos más recientes, reveló que su deseo de ser madre a través de la fertilización in vitro se encuentra profundamente arraigado en sus experiencias personales y en su visión sobre la familia. “Antes de que me metiera al proyecto, al reality en el que estoy, hablé con mi familia y les dije que yo tenía mucha ilusión de ser una mamá in vitro. No quería que mi bebé tuviera un papá. Antes de eso...me puse un DIU porque tenía una pareja, entonces solo quería formar una familia in vitro. Eso siempre lo he tenido en mi cabeza”, explicó.

A pesar de sus claras intenciones y su firme decisión, el proceso no ha sido fácil. La influencer experimentó un período de incertidumbre cuando, después de tres meses sin que su menstruación apareciera, esperó con ansias una prueba de embarazo que resultó negativa. En una emotiva declaración, compartió que la noticia negativa fue un golpe duro para ella. “Que no me logre embarazar me pesa un poco, me duele y yo creo que tengo la posibilidad económica como para mantener un bebé. Me encantaría compartirlo con alguien porque la verdad no me ha ido bien con mis parejas, no he sido muy buena para elegir, pero sé que tengo mucho amor para dar y me cansé de dárselo a personas equivocadas”, confesó.

Además de lidiar con su dolor personal, ha enfrentado críticas y comentarios negativos sobre su decisión de utilizar la fertilización in vitro. Algunos detractores han sugerido que su decisión podría ser una estrategia para aumentar las visitas a su canal de YouTube, una idea que la influencer ha rechazado rotundamente. “Siento feo que digan ‘sólo quiere visitas’ pero no conocen el contexto. Tengo un nudo en la garganta porque no quiero llorar desconsoladamente”, afirmó con la voz entrecortada

El deseo de Gomita de formar una familia mediante la fertilización in vitro también está relacionado con su historia personal y sus experiencias familiares. En sus declaraciones, la influencer ha mencionado que su decisión está influenciada por la relación de sus padres. “Creo que lo que me ha llevado a tomar esta decisión es lo que he pasado con mi papá. Para mí va a ser un poquito complicado tener esa pareja como tal, porque no quisiera pasar exactamente lo mismo que vivieron mis papás en su relación”, explicó Gomita.

TUVO MALAS EXPERIENCIAS A NIVEL FAMILIAR

El contexto emocional y personal que ha llevado a Gomita a elegir este camino es un aspecto fundamental para entender su decisión. La influencer ha expresado que su experiencia con sus padres y sus relaciones anteriores han moldeado su perspectiva sobre la maternidad y la figura paterna. Para ella, el deseo de formar una familia sin una figura paternal no solo es una elección personal, sino también una forma de evitar los conflictos y problemas que ha observado en su entorno familiar.

“Gomita” también ha señalado que su decisión de convertirse en madre soltera no es un rechazo absoluto a la figura paterna, sino más bien una elección basada en su percepción de lo que sería lo mejor para su futuro hijo. Su enfoque está centrado en ofrecer un entorno amoroso y estable, a pesar de la ausencia de un padre. Esta perspectiva subraya su compromiso con el bienestar emocional y psicológico de su hijo.