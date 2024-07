Después de una exitosa primera temporada, el reality show “La Casa de los Famosos México 2″ se estrenará el 21 de julio en la señal de Las Estrellas. Una de las participantes que promete captar la atención es la actriz Gala Montes, quien formará parte de los 14 concursantes que competirán por llegar a la gran final del programa. ¿Cuál será el salario de la experta en artes escénicas por su participación? Descúbrelo en esta nota realizada por Depor.

Luego de las especulaciones sobre la turbulenta relación que mantiene Gala Montes con su madre, la histrionisa ya se encuentra lista para debutar en el famoso programa de convivencia este domingo 21 de Julio. Eso sí, no sería la única experta en artes escénicas que busque dar el batacazo, pues también podremos ver al actor extranjero Sian Chong en el programa.

La joven actriz ingresa a "La casa de los famosos México 2" convencida de que llegará muy lejos (Foto: Gala Montes / Instagram)

Sea como fuere, la nacida en Ciudad de México está dando de qué hablar debido a sus recientes publicaciones en la cuenta social de X, ya que habría dado algunas pistas de lo que sería su relación con su progenitora, además de su reciente incorporación al formato de convivencia. ¿Quieres saber los detalles de los miles que podría recibir? Te lo cuento aquí.

ESTO GANARÍA GALA MONTES POR PARTICIPAR EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”

Al ser un programa sumamente popular, los rumores sobre los sueldos de los integrantes de la casa de los famosos México han comenzado a circular por diferentes redes sociales. Si bien no se sabe con exactitud cuánto percibirá cada uno, algunos datos parecen haberse filtrado sin contemplaciones

Según la comunicadora Maxine Woodside, todos los integrantes del famoso reality de telerrealidad tendrá un sueldo de acuerdo a su popularidad, impacto en el programa y número de seguidores en redes sociales: se estima que estos salarios empiecen desde los 100 mil hasta los 500 mil pesos mexicanos por semana. Recordemos que en la pasada temporada, los mejores pagados fueron Sergio mayer poncho de nigris y paul stanley, quienes ganaban cerca de 500000 pesos semanales.

En tanto, de acuerdo al magazine TVNotas, Gala Fernández Montes de Oca estaría ganando uno de los sueldos más bajos de todo el programa, ya que su salario no llegaría ni a los 100000 pesos semanales: “80 mil pesos a la semana, más 40 mil pesos por meciones”.

Gala Montes sería de las peores pagadas del reality de Televisa (Foto: Gala Montes / Instagram)

Recordemos que cada famoso quién es la posibilidad de obtener un pozo millonario en caso llegue a la gran final del programa. La temporada pasada, la influencer trans Wendy Guevara se ganó un promedio de 4 millones de pesos por ser la flamante ganadora de la primera edición.

¿QUIÉN ES GALA MONTES?

Con apenas 23 años de edad, Gala Montes ha logrado ganarse un hombre dentro del terreno del entretenimiento. Nació el 4 de agosto del 2000, por lo que suponemos que pasará su cumpleaños 24 dentro del famoso reality de competencia.

Se sabe también que empezó su carrera actoral desde muy pequeña, tenía aproximadamente 6 años. De hecho su primera aparición en la pantalla chica fue en la serie “La niñera” de la cadena TV Azteca

Desde aquel momento, Montes comenzó a ganar experiencia como actriz, apareciendo en varios programas y telenovelas de renombre. Algunos de ellos son “Deseo prohibido”, “Amar de nuevo” y “El señor de los cielos”.

Gala Montes tiene 23 años de edad y una carrera por delante (Foto: Gala Montes /Instagram)

Tras estas primeras apariciones de gran éxito, la regiomontana llegó a Televisa y consiguió ser parte de los melodramas “Diseñando tu amor” y “Vivir de amor”.

Pero eso no es todo, ya que Gala también incursionó en el mundo musical en 2018. Pese a que no le fue muy bien que digamos, 1 año más tarde de su estreno como cantante, colaboró con el intérprete Giaco en una canción the pop alternativo. Su tema más reciente se titula “Gloria y Sergio”, el cual posee más de 1 millón de vistas en YouTube.