El cantante mexicano Kalimba sorprendió a sus seguidores al contar la experiencia cercana que tuvo con la muerte cuando apenas tenía 16 años. El terrible episodio ocurrió cuando se encontraba nadando en el mar.

Según narró, aquel día estaba surfeando junto a su familia en las playas de Puerto Escondido, en Oaxaca, sin embargo, un percance lo llevó a estar muy cerca de la muerte.

“Nunca lo había contado porque simplemente no me pasaba por la mente y porque nunca me lo habían preguntado tan directo, pero yo me ahogué a los 16 años y me resucitaron”, reveló el intérprete de “Tocando fondo”.

Kalimba continuó contando detalles de cómo logró salir con vida tras sufrir este accidente. “Me resucitaron dándome respiración de boca a boca, entonces, realmente yo estuve como muerto un minuto”, acotó.

El integrante de OV7 también dijo que ese hecho ocurrió luego que fuera a ayudar a su hermana que también se encontraba en peligro. “Estaba surfeando, mi hermana estaba nadando y me tocó ir por M’balia, que no es tan buena nadadora”, detalló.

Kalimba hizo esta revelación durante las celebraciones por el Día de Muertos. El artista fue parte de los artistas invitados al gran desfile que se realizó en Ciudad de México.

